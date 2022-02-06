Скільки збитків отримав клімат Європи за 40 років – сума

Найвищі втрати на душу населення за цей період мали Швейцарія, Словенія та Франція

Вчені порахували, як відобразилися на економіці екстремальні погодні умови

Сильні повені та інші екстремальні погодні умови обійшлися Європі приблизно в пів трильйона євро за останні чотири десятиліття. Німеччина, Франція та Італія постраждали найбільше, повідомляє The Guardian.

За період з 1980 по 2020 рік від 90 тис. до 142 тис. смертей було пов’язано з погодними та кліматичними подіями, переважна більшість із яких була викликана глобальним потеплінням.

Дані, опубліковані Європейським агентством із довкілля, не показують чіткого співвідношення між впливом кліматичної кризи та зростанням збитків за десятиліття. Це пов’язано з тим, що економічні наслідки зазвичай спричинені кількома основними значущими подіями: понад 60% матеріальних втрат були викликані лише 3% погодних явищ за той період. До того ж природні катаклізми можуть статись будь-де й значно змінити результати.

«Немає чіткої закономірності у виникненні екстремальних подій. Вони все ще є значною мірою випадковими. Але адаптація до них триває і має свій вплив», – говорить один із провідних авторів дослідження Вутер Ванневвіль.

Той факт, що економічні втрати не зростають виразно, не має заспокоювати людей, зазначає дослідник. Він наголошує на важливості підготовки та адаптації інфраструктури до екстремальних погодних умов, які, імовірно, виникатимуть частіше й стануть інтенсивними через поглиблення кліматичної кризи та глобальне потепління.

«Ми не помічаємо тенденції, не тому, що зміна клімату нереальна. Причина полягає в тому, що відбувається значна протидія кліматичній кризі. Усе більше країн впроваджують адаптивні стратегії... Навіть якщо ми досягнемо чистих нульових викидів до 2050 року, усе одно буде необхідна адаптація, щоб обмежити негативний вплив», – стверджує Ванневвіль.

Велика Британія відмовилася від членства в ЕЕА, Європейській агенції довкілля, після Брекзиту, хоча інші країни, що не входять до ЄС, такі як Норвегія та Швейцарія, є її членами. Однак Британія теж взяла участь у дослідженні. Її збитків було нараховано на суму приблизно в €57 млрд за 40 років, що еквівалентно майже €1 тис. на людину. Приблизно 70% економічних втрат було застраховано, що є найвищим показником серед усіх досліджених країн.

Найвищі втрати на душу населення за цей період мали Швейцарія, Словенія та Франція, а найбільших збитків на площу країни зазнали Швейцарія, Німеччина та Італія.

Згідно з даними кліматологів США, майже чверть населення світу пережила рекордно спекотний 2021 рік, оскільки кліматична криза продовжує спричиняти підвищення температури по всьому світу.

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