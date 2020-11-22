У центр Мінська стягнули військову техніку

Опозиція закликала своїх прихильників збиратися у дворах

У центр Мінська перед початком чергової акції протесту стягнули військову техніку. Про це повідомляє ТАСС.

Спецтехніка, автобуси з силовиками в супровід ДАІ вирушили з району Уруччя, де базується військова частина внутрішніх військ МВС Білорусі, по проспекту Незалежності.

22 листопада опозиція закликала своїх прихильників збиратися у дворах, а потім висунутися до районних місць збору і пройти спільним маршем по місту.

Протести в Білорусі почалися в кінці серпня після «виборів» глави держави. Мітингувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка і всього керівництва країни, нових виборів, а також припинення насильства з боку силовиків і притягнення до відповідальності тих, хто жорстоко розганяв перші протести після виборів і катував затриманих.

Нагадаємо, країни Балтії ввели санкції щодо Білорусі.

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