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    У світі

    У центр Мінська стягнули військову техніку

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    Автозаки і автобуси з силовиками - У центр Мінська стягнули військову техніку
    Автозаки і автобуси з силовиками
    Фото TUT.BY

    Опозиція закликала своїх прихильників збиратися у дворах

    У центр Мінська перед початком чергової акції протесту стягнули військову техніку. Про це повідомляє ТАСС.

    Спецтехніка, автобуси з силовиками в супровід ДАІ вирушили з району Уруччя, де базується військова частина внутрішніх військ МВС Білорусі, по проспекту Незалежності.

    22 листопада опозиція закликала своїх прихильників збиратися у дворах, а потім висунутися до районних місць збору і пройти спільним маршем по місту.

    Протести в Білорусі почалися в кінці серпня після «виборів» глави держави. Мітингувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка і всього керівництва країни, нових виборів, а також припинення насильства з боку силовиків і притягнення до відповідальності тих, хто жорстоко розганяв перші протести після виборів і катував затриманих.

    Нагадаємо, країни Балтії ввели санкції щодо Білорусі.

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    Теги: Білорусь МВС Олександр Лукашенко опозиція
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