Росія заборонила в'їзд 25 представникам Великої Британії

Британцям закривається в'їзд в країну

Росія запроваджує персональні санкції щодо 25 представників Великобританії. Про це в суботу, 21 листопада, повідомили в пресслужбі МЗС РФ.

Цим особам закривається в'їзд в країну, і цей захід вжитий у відповідь на «недружні», на думку Москви, дії британської влади і «на основі принципу взаємності».

6 липня Великобританія оголосила запровадження персональних санкцій щодо 25 громадян РФ, яких Лондон вважає причетними до порушення прав людини. Вони ухвалені в рамках так званої «поправки Магнітського» до закону про санкції і боротьби з відмиванням грошей, що в травні 2018 року схвалила Палата громад британського парламенту.

Санкції запроваджені, зокрема, щодо голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна, заступника генерального прокурора РФ Віктора Гриня, ексзаступника глави МВС РФ Олексія Анічіна, суддів, слідчих та співробітників МВС РФ, котрі, на думку британської влади, причетні до смерті в листопаді 2009 року в московському слідчому ізоляторі «Матроська тиша» юриста Hermitage Capital Сергія Магнітського. Цим особам заборонений в'їзд до Великобританії, а їхні активи заморожені.

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