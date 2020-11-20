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    У світі

    Країни Балтії ввели санкції щодо Білорусі

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    В'їзд до країн Балтії їм закритий по 30 серпня 2025 року - Країни Балтії ввели санкції щодо Білорусі
    В'їзд до країн Балтії їм закритий по 30 серпня 2025 року

    У список включені представники влади, які зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі і застосуванні насильства проти демонстрантів

    Латвія, Литва та Естонія додали до списку санкцій щодо Білорусі 28 чиновників, яким заборонено в'їзд до країн Балтії. Про це повідомило МЗС Естонії в п'ятницю, 20 листопада.

    За його даними, в список, який зараз налічує вже 156 прізвищ, включені представники влади, які «зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі і застосуванні насильства проти мирних демонстрантів». В'їзд до країн Балтії їм закритий по 30 серпня 2025 року.

    За повідомленням МЗС Естонії, одночасно додаткові санкційні списки оприлюднили також Латвія і Литва.

    Раніше стало відомо, що Україна приєдналася до санкцій проти Білорусі, як і ще шість країн-партнерів ЄС.

    До слова, Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Білорусі.

    Нагадаємо, 18 листопада Білорусь розширила санкції у відповідь проти країн ЄС та Канади.

    Як повідомлялося, Тихановська домовляється з ЄС про розширення санкцій проти Лукашенка.

    12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Ввечері сотні білорусів влаштували у Мінську акцію пам’яті вбитого активіста

    Лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

    Додамо, що Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз. Обмеження введені через грубе придушення протестів у Білорусі, які викликала явна фальсифікація президентських виборів у серпні 2020 року.

    Згідно з результатами виборів, Лукашенко отримав понад 80% голосів виборців. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів.

    Більшість країн Заходу у тому числі Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі.

    Теги: МЗС ЄС санкції Естонія Латвія Литва Україна
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