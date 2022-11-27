У центрі для українських біженців у Польщі сталося масове отруєння

Зразки їжі, якою могли отруїтися українці, вже передали до санітарної інспекції

В польському місті Глухолази у центрі для українських біженців сталося масове отруєння, внаслідок чого постраждало більш ніж 20 осіб, повідомляє in Poland.

Видання зазначає, що симптоми отруєння у людей почали проявлятись ще ввечері, 24 листопада. Загалом постраждали 23 особи – 8 дорослих та 15 дітей віком від двох до 16 років.

«Дітей привезли до нас до лікарні. Зараз у мене троє пацієнтів у дитячому відділенні та четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як добрий. Результатів лабораторних досліджень ще немає, але все вказує на класичне харчове отруєння», – розповів директор лікарні у Нисі Норберт Крайчі.

За словами голови Опольського воєводства, зразки їжі, якою могли отруїтися українці, вже передали до санітарної інспекції. Під час інспекції санітарно-гігієнічного стану кухні та харчоблоку у центрі для біженців проблем фахівці не виявили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед шістьма пунктами пропуску на кордоні України та Польщі утворилися автомобільні черги «на виїзд». Найбільша – на п.п. «Шегині», де станом на 15:11 зібралося 100 легкових автомобілів.

Також раніше директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів.