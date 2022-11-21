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ВООЗ прогнозує нову хвилю біженців з України: домівки покинуть мільйони людей

Надія Клочко
glavcom.ua
ВООЗ прогнозує нову хвилю біженців з України: домівки покинуть мільйони людей
Мільйони людей уже покинули Україну, рятуючись від війни
фото: AP

Причиною нової хвилі міграції із України буде настання холодів в умовах зруйнованої інфраструктури

Від 2 до 3 млн жителів України, ймовірно, залишать свої домівки через настання холодів. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге під час пресконференції.

За словами представника ВООЗ, сотні тисяч приміщень у всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, а й також позбавлені опалення.

«Холодна погода може вбити. За прогнозами, в деяких районах країни температура повітря опуститься до -20 градусів. Сім'ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори... Ми очікуємо, що 2-3 млн людей покинуть свої домівки у пошуках тепла та безпеки», – зазначив Клюге.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Польщі планує внести зміни до спеціального закону про допомогу біженцям з України, який прийнятий в країні з початком війни. Правки будуть внесені до кінця листопада 2022 року. 

За даними опитування 85% українців, які змушені були залишити своє житло та оселитися в інших містах України, планують повернутися додому.

До слова, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які наразі перебувають за кордоном, не повертатися в Україну на зиму.

До слова, раніше президент держави-агресорки Росії Володимир Путін зневажливо висловився про українських біженців у Європі, заявивши, що вони «ходять по ресторанах і вимагають знижок».

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Теги: ВООЗ війна Україна біженці

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