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Нова хвиля іміграції: на кордоні з Польщею утворились великі черги з автівок

Наталія Сокирчук
glavcom.ua
Нова хвиля іміграції: на кордоні з Польщею утворились великі черги з автівок
Найбільша черга – на п.п. «Шегині», де станом на 15:11 зібралося 100 легкових автомобілів. Фото ДПСУ

На кордоні з Румунією черга лише на одному пункті З 10 листопада на кордоні

Перед шістьма пунктами пропуску на кордоні України та Польщі 25 листопада утворилися автомобільні черги «на виїзд». Найбільша – на п.п. «Шегині», де станом на 15:11 зібралося 100 легкових автомобілів. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. На інших пунктах пропуску автомобілів зібралося:

«Краківець» – 90;

«Устилуг» – 65;

«Грушів» – 45;

«Угринів» – 30;

«Рава-Руська» – 30.

Втім, є й пункти, де черг немає взагалі. Таких два:

«Ягодин»;

«Смільниця».

Скупчення автомобілів на виїзд відзначається і на деяких пунктах пропуску в інші сусідні країни. Зокрема, на кордоні зі Словаччиною :

«Малий Березний» – 15;

«Ужгород» – 25, а також 2 автобуси.

На кордоні з Угорщиною :

«Тиса» – 30, а також 6 автобусів;

«Лужанка» – 40;

«Вилок» – 10.

На кордоні з Румунією черга лише на одному пункті. На «Порубному» стоїть 50 автомобілів.

До речі, з 10 листопада на кордоні України та Румунії розпочав роботу автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ». Він став першим новим пунктом пропуску, який відкрили за час відновлення незалежності України.

«Початок роботи цього пункту – це не лише полегшення перетину кордону для громадян України та додаткові робочі місця, а й можливість розвантажити єдиний на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією – «Порубно – Сірет», де черга з вантажівок іноді могла досягати десятків кілометрів», – прокоментував це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: черга Польща Держприкордонслужба

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