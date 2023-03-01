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У Туреччині новий потужний землетрус, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Туреччині новий потужний землетрус, є жертви
У Туреччині вже місяць відбуваються землетруси різної інтенсивності
фото: Anadolu Agency

Новий землетрус стався в одній із десяти провінцій, що постраждали 6 лютого

На південному сході Туреччини стався новий землетрусу силою 5,6 бала, внаслідок якого загинули двоє людей, 140 зазнали травм. Про це повідомляє Сіньхуа.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7 км в районі Єселюрт провінції Малатія.

«Серед поранених 40 людей було госпіталізовано, з яких 12 залишаються у важкому стані», - йдеться у матеріалі.

Зазначимо, що Малатія - одна із десяти провінцій Туреччини, що постраждала під час потужного землетрусу 6 лютого, який забрав понад 50 тис. життів й пошкодив понад 173 тис. будівель.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Землетруси в Туреччині увійшли до п'ятірки найбільш смертоносних за останні два десятиліття.

Найпотужніші землетруси в Туреччині за останні роки продовжуються протягом місяця з різною інтенсивністю. Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії сягнула 50 тисяч осіб.

У Туреччині заарештовано понад 180 осіб у зв'язку з обваленням будівель під час смертоносного землетрусу. Серед заарештованих – мер одного з міст, розташованих недалеко від місця поштовхів.

Теги: землетрус Туреччина стихійні лиха

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