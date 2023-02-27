На Закарпатті вночі стався землетрус

Останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району м. Іршава, 3 січн

За класифікацією землетрус належить до сильно відчутних

У ніч на понеділок, 27 лютого, в Закарпатській області було зафіксовано землетрус. Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

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«О 3:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км», – йдеться в повідомленні.

За даними спеціалістів Центру, за розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних.

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«Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний» – йдеться у повідомленні.

Відомо, що останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району м. Іршава, 3 січня з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо, у Туреччині заарештовано понад 180 осіб через руйнування під час землетрусу.