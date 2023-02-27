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На Закарпатті вночі стався землетрус

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Закарпатті вночі стався землетрус
Останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району м. Іршава, 3 січн
фото ілюстративне

За класифікацією землетрус належить до сильно відчутних

У ніч на понеділок, 27 лютого, в Закарпатській області було зафіксовано землетрус. Про це повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю.

«О 3:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км», – йдеться в повідомленні.

За даними спеціалістів Центру, за розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних.

«Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний» – йдеться у повідомленні.

Відомо, що останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району м. Іршава, 3 січня з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо, у Туреччині заарештовано понад 180 осіб через руйнування під час землетрусу.

Теги: Закарпаття землетрус населення

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