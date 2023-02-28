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Кінь пережив три тижні під завалами в Туреччині

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кінь пережив три тижні під завалами в Туреччині
Рятувальники витягли живого коня з-під завалів через три тижні після землетрусу
скріншот з відео

Живого коня знайшли під завалами будинку в Туреччині через 21 день після землетрусу

Рятувальники у Туреччині дістали з-під завалів будівлі живого коня, який провів під уламками три тижні. Кадри визволення тварин через 21 день після землетрусів опублікували в соцмережах.

Коня виявили під час розбору завалів у місті Адіаман на південному сході країни.

На кадрах показано, як виснаженого коня витягують з-під завалів. Можна спостерігати, як тварина, незважаючи на тривалий час без їжі та води, дереться і підіймається по камінню. Його вже повернули власнику.

Кінь пережив три тижні під завалами в Туреччині фото 1

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04.17 за місцевим часом – 7,7 балів та о 13.24 – 7,6 балів). Землетруси в Туреччині увійшли до п'ятірки найбільш смертоносних за останні два десятиліття.

Після землетрусу опублікували фото, як врятовані з-під завалів кіт та собака обіймають одне одного, щоб зігрітися. 

Теги: стихійні лиха Туреччина землетрус

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