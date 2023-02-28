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Землетрус у 7 балів загрожує Києву: деталі від сейсмолога

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Землетрус у 7 балів загрожує Києву: деталі від сейсмолога
«Будинок збудований на смітті, зруйнується швидше від того, який зведений на скальній породі»
ілюстративне фото

Директор Інституту геофізики роз'яснив, на якому березі столиці будинки витримають підземні поштовхи

Києву може загрожувати землетрус магнітудою в 7 балів. Про це заявив Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. Субботіна НАН України. Але сейсмолог додає, що це можливо з ймовірністю одного разу на 10 тисяч років. Про це пише сайт ТСН.ua.

«Це дійсно так. Це – математичні розрахунки. Так написано на картах загального сейсмічного районування. Тому можливість землетрусу у 7 балів для Києва є», – розповідає Олександр Кендзера.

Правий чи лівий берег

Він додає, якщо розглядати лівий і правий берег Києва, то важко сказати, якій частині міста більше загрожує землетрус.

«З однієї сторони на лівому березі Києва більше осадових порід, а на правому березі породи, різні – скальні, змішані. Там, де осадові породи - інтенсивність коливань від землетрусу є вищою. А там, де скальні породи – менша. А ще є третя та четверта категорія ґрунтів, де також може бути землетрус. Але ключове – «може», воно ж не означає, що обов’язково буде. Поясню чому. Ґрунт під кожним будинком – діє як фільтр. Деякі частоти від підземних поштовхів ґрунти пропускають, або затримують, а деякі коливання навпаки підсилюють. Дуже важливо, аби під будинком не було тих частот, які підсилюють коливання, особливо тих, які йдуть від зони Вранча. Бо може статися підсилення сейсмічного ефекту, і якщо у будинку є якісь недоліки, він може зруйнуватися. Але зазначу, що землетруси з магнітудою в 7 балів, як правило, не руйнують якісно побудовані будинки», – пояснює нам Олександр Кендзера.

Як зміцнити будинки

Ми уточнили у сейсмолога, а що ж буде з будинками на столичних Осокорках, Позняках, які фактично будувалися на добре утрамбованому смітті, яке масово завозилося на будівельні майданчики на початку 2000 років. На такій «основі» на лівому березі побудовані десятки житлових висотних будинків.

Сейсмолог каже, що будинок збудований на смітті, зруйнується швидше від того, який зведений на скальній породі. Але тут є декілька важливих нюансів.

«Не можна сказати однозначно, що будинок збудований на утрамбованому смітті, першим зруйнується від землетрусу. Якщо структура того сміття, яке утрамбували під будинком гасить частоту підземних коливань, то будинок буде спокійно стояти при невеликому землетрусі. Аби він став більш надійним – потрібно зробити так, щоб частота коливань під будинком гасились повністю. Для цього потрібно знати: яке середовище під будинком, які воно коливання підсилює або послаблює. Все це можна математично вирахувати і знайти ті конструкції, в яких напруження будуть близькі до границі міцності. Відштовхуючись від цього – можна зміцнити конструкцію будинку, або навіть його перебудувати», – зазначає експерт.

Він додає, що саме так діють в Європі, де немає державних будівельних норм, а є лише рекомендації. Але завдяки страховим компаніям там змушують забудовників зводити сейсмостійке житло.

«В Європі ефективно діють страхові компанії, які страхують житлові будинки. Якщо будинок зведений в сейсмічній зоні і є не надто сейсмостійким, то забудовника змусять заплатити таку компенсацію за страховий ризик, що йому буде легше повністю перебудувати будинок і зробити його сейсмостійким. Таким чином там змушують будувати надійні будинки в сейсмічних зонах. А ось, на жаль, в Туреччині, де є багато блискучих сейсмологів, які чудово розбираються в темі, закон не зобов’язує руйнувати старі несейсмостійкі будинки і будувати нові, сейсмостійкі. Що й стало причиною страшних руйнувань від землетрусу», – пояснює Олександр Кендзера.

Він додає, що немає землетрусу на Землі, від якого неможливо було б захиститися.

«Від будь-якого природного землетрусу можна захиститися – це доведено наукою сейсмологією. Неможливо захиститись хіба що від астроблеми – метеорита, який раптово впаде з неба на будинок», – додає сейсмолог.

Теги: Київ стихійні лиха будинок землетрус Олександр Кендзера

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