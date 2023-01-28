Туреччина та ОАЕ можуть втратити доступ до ринку США за недотримання антиросійських санкцій

США протидіє спробам Росії обійти санкції та експортний контроль, запроваджені через її напад на Україну

Заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон під час поїздки до Туреччини та Близького Сходу наступного тижня попередить країни та компанії, що вони можуть втратити доступ до американського ринку, якщо вестимуть бізнес із суб'єктами, на яких поширюються американські обмеження, повідомляє Reuters.

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«Брайан Нельсон, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки, відвідає Оман, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччину з 29 січня по 3 лютого, де зустрінеться з урядовцями, а також представниками бізнесу та фінансових установ, щоб підтвердити, що Вашингтон продовжуватиме агресивно впроваджувати свої санкції», – зазначають в агентстві.

За інформацією видання, перебуваючи у регіоні, Нельсон обговорить зусилля Казначейства США з протидії спробам Росії обійти санкції та експортний контроль, запроваджені через її жорстоку війну проти України, дестабілізаційну діяльність Ірану у регіоні, незаконні фінансові ризики, що підривають економічне зростання, та іноземні інвестиції.

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Візит високопосадовця мінфіну США до Туреччини для обговорення санкцій після низки попереджень, зроблених минулого року посадовцями американського уряду, коли Вашингтон посилив тиск на Анкару з метою забезпечення дотримання американських обмежень щодо Росії.

До слова, як стало відомо 27 січня, всі застосовані ЄС економічні санкції проти Росії продовжені ще на пів року. Вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще 2014 року після першої агресії Росії проти України, і суттєво розширили з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни.

У той же час ЄС розгляне нові нищівні санкції для режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. На Білорусь незабаром може очікувати новий пакет санкцій від ЄС – у ньому йдеться про заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у воєнних цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни.