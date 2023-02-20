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У Туреччині стались два потужні землетруси: що відомо на цю хвилину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Туреччині стались два потужні землетруси: що відомо на цю хвилину
У Туреччині нові землетруси
фото:www.afad.gov.tr

Про загиблих та травмованих під час землетрусів на разі інформація відсутня

У Туреччині сталось два нових потужних землетруси. О 20:04 за місцевим часом у районі Дефне, у провінції Хатай стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бали. О 20.07 стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бали, епіцентр якого знаходився в районі Самандаг, міста Хатай.

Підземні поштовхи також відчувалися в таких турецьких містах  як Газіантеп, Адана, Османіє та Кахраманмараш. Про це повідомляє видання Sozcu.

Згідно з заявою AFAD, магнітуда землетрусу склала 6,4, а його глибина залягання – 16,74 кілометри.Screenshot_3.jpg (33 KB) Після землетрусу магнітудою 6,4 стався ще один землетрус магнітудою 5,8, глибина залягання землетрусу 5,8 була визначена як 7 кілометрів. Про постраждалих та загиблих наразі не відомо. 

Нагдаємо, у турецькій провінції Кахраманмараш у суботу, 18 лютого, стався черговий потужний землетрус. За даними Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха, осередок землетрусу магнітудою 5,1 залягав на глибині 12 кілометрів біля міста Гьоксун. Європейські сейсмологи з EMSC оцінили потужність в 5,3.

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Теги: землетрус Туреччина

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