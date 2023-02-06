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Туреччина розбирає завали, світ чекає на новий наступ РФ: головне за ніч

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Туреччина розбирає завали, світ чекає на новий наступ РФ: головне за ніч

Триває 348-та доба повномасштабної війни Росії проти України 

Моторошні ніч та ранок для багатьох турецьких міст, країна просить міжнародну спільноту про підтримку. Сама міжнародна спільнота перебуває в стані очікування на новий російський наступ на Україну. Наша держава тим часом готується та посилює санкційний тиск на ворога, в тому числі – на спортивному фронті. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 5 лютого.

Туреччина кличе на допомогу

На півдні країни стався потужний землетрус силою 7,8 балів. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. Руйнування будівель зафіксовано, як мінімум, у чотирьох провінціях.

Під завалами лишаються люди. Кількість загиблих може обчислюватися сотнями. Країна просить міжнародної допомоги.

Світ гадає, коли ж Росія наступатиме

Британське видання Financial Times вважає, що черговий масштабний наступ РФ почнеться протягом найближчих 10 днів

Питання в тому, наскільки такий прогноз відповідатиме реальності. Особливо з огляду на те, що за кілька годин до його публікації міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців з проханням довіряти інформації лише Генерального штабу ЗСУ та не піддаватися панічним вкидам.

А вже під ранок американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті написав, що рішення Володимира Путіна вказують на ймовірний розрив між його максималістськими цілями та готовністю приймати ймовірно ризиковані рішення, необхідні для їх досягнення.

Данія хоче святкувати

На тлі роздумів про дату нового російського наступу не може не дивувати інформація, яка надходить з півночі Європи. Виявляється, що основною причиною найбільшого за 10 років протесту в Копенгагені стало небажання данців відмовлятися від вихідного дня на традиційне релігійне свято.

Мітингувальників не зупиняє такий серйозний аргумент, як можливість на зекономлені кошти посилити власну оборону та виконати зобов’язання перед НАТО. І це у той час, коли практично весь світ нарощує витрати на армію та ВПК через вже усвідомлену реальність нападу однієї неадекватної країни. Український кейс для багатьох став показовим. Втім, не для мешканців Данії.

Тиск на МОК посилюється

Україна змінила свою тактику впливу на Міжнародний олімпійський комітет, який все ще планує допустити росіян на паризьку Олімпіаду. Як повідомив Володимир Зеленський, наша країна вирішила розповідати про репутаційні ризики не функціонерам МОК, а власникам відомих світових брендів, які його спонсорують. 

Тим часом до критики МОК долучилися норвезькі біатлоністи. В переліку осіб, які публічно засудили рішення повернути росіян на змагання, опинилися багаторазові олімпійські чемпіони та справжні світові зірки зимових видів спорту.

Кадрові ротації тривають

На закритому вечірньому засіданні фракції «Слуга Народу» обговорили кадрові ротації в уряді. За словами учасників заходу, найближчим часом в Україні звільнять голів Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних промисловостей.

Причому за даними окремих ЗМІ, нинішній міністр оборони стане новим очільником Мінстратегпром. Сам Олексій Резніков цю інформацію спростував.

Дивні співпадіння трапляються

Одразу дві новини сформували головний каламбур ночі, що минула. Україна (щоправда, максимально дипломатично) відправила атомну галізь РФ слідом за російським воєнним кораблем. А російський атомний корабль сама РФ відправила на металобрухт.

Те, що ці дві новини стали відомі з різницею в кілька годин, експерти вважають доволі кумедним співпадінням.

Теги: землетрус наступ МОК Туреччина Данія корабель

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