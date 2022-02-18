Гімн України у виконанні японського жіночого гурту вразив українців (відео)

Акція ознаменувала підтримку дружніх відносин між Одесою та японським містом Йокогама

Японський жіночий гурт The Yokohama Sisters вирішив підтримати Україну в непростий час і заодно відсвяткувати дружні відносини між Одесою і Йокогамою. Дівчата заспівали гімн України і цим захопили українців. Відео виконання нашого гімну японки опублікували на Youtube-сторінці своєї групи.

На відео троє дівчат у світлих костюмах виконують гімн України українською мовою. При цьому співачка, яка стоїть посередині, тримає невеликий прапор нашої країни.

Автор: 横濱シスターズ Yokohama Sisters

Варто зазначити, що Одеса і Йокогама вже більш ніж більш ніж 55 років є містами-побратимами.

Таке виконання гімну дуже припало до душі українцям, які залишили свої захоплені коментарі під відео.

«Ви так добре заспівали. Спасибі, спасибі за вашу підтримку!», «Спасибі вам!! Ви неймовірні!», «Вау, як же ви добре співаєте, спасибі!», «Який приголомшливий виступ! Дякую з України», «Це приголомшливо! Прекрасні голоси, прекрасна українська вимова! Велике спасибі і найкращі побажання з Берліна!», «Спасибі вам, дівчата! Добре співаєте! Ви неймовірні!».

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