Європа готується до напливу біженців з України у разі подальшої ескалації Росії

За оцінками Єврокомісії, можуть вихати від 20 тис. до мільйона біженців

У разі подальшої ескалації з боку Росії та загострення кризи на Донбасі, Європейський Союз очікує великого напливу біженців з України. Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв'ю німецькому виданню Welt.

Він попередив, що у разі подальшого загострення кризи міграційний тиск на Євросоюз може зрости. «За оцінками, сюди можуть прибути від 20 тис. до мільйонабіженців», – сказав Схінас.

Єврокомісар зазначив, що Комісія допоможе країнам ЄС вивезти своїх громадян з України у разі надзвичайної ситуації.

«Зараз в Україні проживає близько 20 000 громадян ЄС, а також значна частина населення з європейським корінням, яким може знадобитися допомога. ЄС також готовий мобілізувати значну гуманітарну допомогу та допомогу в цивільному захисті», – сказав Схінас.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готується до можливого напливу біженців з України у разі вторгнення РФ. Раніше Латвія розробила план прийому біженців з України. Міністерка внутрішніх справ країни Марія Голубєва попросила не фокусуватися на цифрах, скільки Латвія могла б прийняти. Але політик вважає, що має бути зрозуміло, де і як розмістити до 10 тис. людей.

Також Литва готова прийняти українців у разі вторгнення Росії. Країна сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, але готова прийняти українців у разі потреби. Додамо, що Молдова теж готується до хвилі мігрантів з України.