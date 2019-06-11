У Великій Британії сильні зливи: рух залізницею заблокований



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Метеорологи прогнозують цього тижня до 100 мм опадів

Сильні зливи наразі проходять по території північної та північно-східної Великої Британії

У Великій Британії через сильні зливи було заблоковано залізничну станцію у Кенті та закрито рух на трасі М25. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що на південному сході Англії у Кенті, внаслідок сильних злив, всі лінії через залізничну станцію Орпінгтон були закриті протягом декількох годин.

«Вночі місцева поліція припинила рух на ділянці траси М25. Автомагістраль була закрита в обох напрямках», йдеться у повідомленні.

Сильні зливи наразі проходять по території північної та північно-східної Великої Британії.

Агенство з охорони навколишнього середовища видало три попередження про повені у південно-східній Англії на річках Вандл у Мордені, у південному Лондоні, Емм Брук у Вокінгемі і Рейвенсборн у Бромлі.

Загалом у країні оголошено 31 попередження про повені. Метеорологи прогнозують цього тижня до 100 мм опадів.

Нагадаємо, у Китаї внаслідок зливи загинуло семеро осіб.