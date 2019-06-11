У Великій Британії сильні зливи: рух залізницею заблокований
Сильні зливи наразі проходять по території північної та північно-східної Великої Британії
У Великій Британії через сильні зливи було заблоковано залізничну станцію у Кенті та закрито рух на трасі М25. Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що на південному сході Англії у Кенті, внаслідок сильних злив, всі лінії через залізничну станцію Орпінгтон були закриті протягом декількох годин.
«Вночі місцева поліція припинила рух на ділянці траси М25. Автомагістраль була закрита в обох напрямках», йдеться у повідомленні.
Сильні зливи наразі проходять по території північної та північно-східної Великої Британії.
Агенство з охорони навколишнього середовища видало три попередження про повені у південно-східній Англії на річках Вандл у Мордені, у південному Лондоні, Емм Брук у Вокінгемі і Рейвенсборн у Бромлі.
Загалом у країні оголошено 31 попередження про повені. Метеорологи прогнозують цього тижня до 100 мм опадів.
Нагадаємо, у Китаї внаслідок зливи загинуло семеро осіб.