У Великобританії будують радар для захисту від російської агресії

Міністр оборони Великобританії заявив про готовність захистити небо країни від російської агресії

У Великобританії на Шетландських островах будується новий радіолокатор. Про це повідомляється на сайті британського уряду в п'ятницю, 26 січня. Ця система, зазначив начальник штабу Королівських ВПС Стівен Хіллієр, дозволить повністю захистити повітряний простір Великобританії в зв'язку зі зростаючим тиском з боку Росії. Після закінчення



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Лондон

Міністр оборони Великобританії заявив про готовність захистити небо країни від російської агресії

У Великобританії на Шетландських островах будується новий радіолокатор. Про це повідомляється на сайті британського уряду в п'ятницю, 26 січня. Ця система, зазначив начальник штабу Королівських ВПС Стівен Хіллієр, дозволить повністю захистити повітряний простір Великобританії в зв'язку зі зростаючим тиском з боку Росії.

Після закінчення будівництва острів Унст на півночі Шотландії повернеться до своєї колишньої сторожової ролі, яку він виконував в роки холодної війни. Тоді на ньому знаходився радар раннього попередження на північному фланзі НАТО.

«Ми завжди будемо захищати наше небо від російської агресії», - заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон. За його словами, цей радар є життєво важливим для захисту Великобританії. Будівництво радіолокатора, яке обійдеться казні в 10 мільйонів фунтів стерлінгів, пов'язане, за словами глави оборонного відомства з тим, що дії Росії не обмежуються східними кордонами Європи, і загроза для Великобританії «є серйозною і реальною».

Радіолокатор, за словами Хіллієр, «буде готовий до роботи найближчим часом». Після його введення в експлуатацію інформація, отримана за допомогою радара, буде передаватися до Національного центру швидкого реагування. Ця структура займається, зокрема, охороною повітряного простору Великобританії і управляє польотами винищувачів з авіабаз Лоссімут і Конінгсбі на перехоплення іноземних літаків.

Протягом останніх п'яти років, за даними британського оборонного відомства, військові літаки піднімалися в повітря по тривозі 69 разів.

Нагадаємо, начальник генерального штабу збройних сил Великої Британії генерал Нік Картер заявив, що сучасна Російська Федерація становить найбільшу загрозу для Великобританії.

Джерело: Deutsche Welle