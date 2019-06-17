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    У світі

    У Венесуелі перекинувся автобус: 16 людей загинули

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    Серед загиблих дев'ять жінок та семеро чоловіків - У Венесуелі перекинувся автобус: 16 людей загинули
    Серед загиблих дев'ять жінок та семеро чоловіків

    За словами свідків, автобус рухався із занадто високою швидкістю, і водій, імовірно, не зміг упоратися з керуванням

    Щонайменше 16 людей загинули і ще 30 дістали поранення в аварії пасажирського автобуса в штаті Сулія на заході Венесуели.

    Про це пише видання 20 minutos.

    «Автобус компанії Expresos Jáuregui розбився приблизно за 630 кілометрів на південний захід від Каракаса між містами Сан-Крістобаль і Маракайбо, столицею штату Сулія», - йдеться в повідомленні.

    За даними правоохоронців, серед загиблих дев'ять жінок та семеро чоловіків.

    346.

    Причина аварії встановлюється. За словами свідків, автобус рухався із занадто високою швидкістю, і водій, імовірно, не зміг упоратися з керуванням.

    Нагадаємо, нещодавно шкільний автобус врізався ззаду у фуру на автомагістралі на сході Чехії, в результаті поранення дістали щонайменше 18 осіб.

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