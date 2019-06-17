У Венесуелі перекинувся автобус: 16 людей загинули



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Серед загиблих дев'ять жінок та семеро чоловіків

За словами свідків, автобус рухався із занадто високою швидкістю, і водій, імовірно, не зміг упоратися з керуванням

Щонайменше 16 людей загинули і ще 30 дістали поранення в аварії пасажирського автобуса в штаті Сулія на заході Венесуели.

Про це пише видання 20 minutos.

«Автобус компанії Expresos Jáuregui розбився приблизно за 630 кілометрів на південний захід від Каракаса між містами Сан-Крістобаль і Маракайбо, столицею штату Сулія», - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, серед загиблих дев'ять жінок та семеро чоловіків.

Причина аварії встановлюється. За словами свідків, автобус рухався із занадто високою швидкістю, і водій, імовірно, не зміг упоратися з керуванням.

Нагадаємо, нещодавно шкільний автобус врізався ззаду у фуру на автомагістралі на сході Чехії, в результаті поранення дістали щонайменше 18 осіб.