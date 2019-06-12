У Чехії автобус з дітьми врізався у вантажівку, 18 потерпілих



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Діти відбулися переважно подряпинами та забоями

Увечері у вівторок шкільний автобус врізався ззаду у фуру на автомагістралі на сході Чехії, в результаті поранення дістали щонайменше 18 осіб.

Про це інформує vinegret.cz.

«Загалом у салоні було 25 дітей віком близько десяти років. Аварія сталася неподалік міста Літовел (Оломоуцький край). На місце оперативно прибули пожежники, кілька машин швидкої допомоги і медичний вертоліт», - ідеться в повідомленні.

Всіх постраждалих госпіталізували. За словами лікарів, тяжкі травми тільки у водія. Діти відбулися переважно подряпинами та забоями.

Причини ДТП з'ясовуються.

Також нагадаємо, що 9 червня у Польщі на трасі неподалік від міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, внаслідок чого загинули шестеро людей. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися. Свідки розповіли, що відразу після ДТП біля машин зупинився водій з України, він вибіг з машини з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.