Невакцинований співак Сєров у реанімації. Колеги закликають молитися

Колега співака повідомив, що Сєров знаходиться в реанімації з 80-відсотковим ураженням легень

Продюсер «Ласкового мая» Андрій Разін розповів про стан госпіталізованого з Covid-19 Олександра Сєрова. Своїми переживаннями за самопочуття артиста він поділився на сторінці в Instagram.

За словами Разіна, Сєров не став робити щеплення від коронавірусу, тому зі співаком трапилася біда. «Зараз він знаходиться в реанімації з майже 80-відсотковим ураженням легень. Він знаходиться на апараті ШВЛ в глибокій кризі. Я молю Бога, щоб Саша впорався з цією хворобою», – підкреслив продюсер.

Раніше композитор Ігор Крутой закликав молитися за Сєрова, з яким він дружить багато років. Музикант поскаржився на те, що його друг «захворів заразою», і що він ніяк не може йому допомогти. «У мене до всіх передплатникам нашого салону величезне прохання – помолитися і, за можливістю, поставити свічку за швидке одужання Сані Сєрова», – написав Крутий.

Про те, що 67-річний Сєров потрапив до реанімації однієї з московських лікарень, стало відомо 9 жовтня. Повідомлялося, що у музиканта пошкоджені 75% легень, а лікарі оцінюють його стан як важкий.

Нагадаємо, станом на 16 жовтня, в Україні зафіксовано 12983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1105, медпрацівників – 204. Також за минулу добу госпіталізовано – 2859 осіб, летальних випадків – 277, одужало – 5874 особи.