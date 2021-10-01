На Запоріжжі промоніторили психлікарню та виправну колонію: умови шокують (фото)

Візит виявив порушення в умовах тримання як в’язнів, так і пацієнтів лікарні

Обмежене водопостачання, антисанітарія в лікарні, в'язні виконують функції адміністрації: результати моніторингу

У межах реалізації національного превентивного механізму працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з громадськими моніторами здійснили моніторинговий візит до Державної установи «Вільнянська виправна колонія (№20)» та Вільнянської спеціалізованої психіатричної лікарні №20 філії ДУ «Центр охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Запорізькій області (далі – лікарня), з метою перевірки додержання прав засуджених та осіб, узятих під варту. Про це інформує сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Під час візиту виявлено порушення прав ув’язнених та засуджених, які можуть бути розцінені як жорстоке, неналежне або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання.

Моніторинговою групою встановлено, що адміністрацією установи вживаються недостатні заходи щодо проведення умов тримання засуджених осіб, відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів.

Зокрема, більшість житлових приміщень потребують проведення ремонтних робіт; в камерах дисциплінарного ізолятора та приміщення камерного типу, де тримаються порушники установленого порядку відбування покарання, недостатнє штучне освітлення; в камерах ДІЗО №2 та №3 освітлення взагалі відсутнє. На вимогу моніторингової групи зазначений недолік усунуто під час візиту.

Також встановлено, що адміністрація виправної колонії перекладає свої функції на окремих в'язнів. Зокрема у Дільниці карантину, діагностики та розподілу проживає двоє днювальних із числа засуджених, які здійснюють контроль за поведінкою новоприбулих в'язнів до установи.

Під час проведення візиту виявлено недоліки, які призводять до порушення права в’язнів на охорону здоров’я та належну медичну допомогу, зокрема, недотримання санітарного-гігієнічних вимог: майже кожного дня у лікарні припиняється водопостачання, що унеможливлює дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Крім того, у всіх приміщеннях лікарні наявні комахи (мухи), приміщення роздаточних утримуються в антисанітарних умовах. У деяких осіб, які перебувають на лікуванні, відсутня постільна білизна; на першому поверсі лікарні в санітарній кімнаті туалети необладнані дверцятами, що порушує право в'язнів на приватність.

За результатами моніторингових візитів до зазначених установ Міністерству юстиції України та іншим органам влади будуть спрямовані звіти з виявленими порушеннями прав в’язнів та рекомендаціями щодо їх усунення.

Нагадаємо, уже наступного року в Україні можуть з'явитися спеціальні в'язниці, де ізолюватимуть так званих «злодіїв у законі».

Читайте також: