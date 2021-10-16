У Росії різко відреагували на заяву Авакова щодо війни за Крим

«Всі ці заяви – суцільне безумство» – депутат Держдуми

Депутат Держдуми Михайло Шеремет назвав «божевіллям» слова колишнього українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про необхідність мати напрацьований сценарій повернення Криму збройним шляхом.

«Всі ці заяви – суцільне безумство. Україні не варто робити ніяких спроб захопити Крим, тим більше військовим шляхом. В іншому випадку все закінчиться для української сторони плачевно і фатально. Не раджу давати привід нашим збройним силам показати свою міць. Весь наступ української армії закінчиться, не встигнувши початися», – сказав Шеремет, цитують російські ЗМІ.

Депутат країни агресорки закликав українську владу припинити «тероризувати народ Донбасу і дати людям можливість спокійно жити і розвиватися так, як їм хочеться».

«Українські політики просякнуті злобою і агресією, але у Росії вистачить сил не допустити свавілля цих державних злочинців», – підкреслив російський політик.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що Україна повинна мати напрацьований сценарій повернення «окупованих» територій Криму і Донбасу з використанням всіх сучасних форм озброєння і стратегій.

Як повідомлялося, Україна звернулася до партнерів через перепис населення в окупованому Криму.