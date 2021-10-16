  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Росії різко відреагували на заяву Авакова щодо війни за Крим

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Не раджу давати привід нашим збройним силам показати свою міць&raquo; &ndash; російський депутат - У Росії різко відреагували на заяву Авакова щодо війни за Крим

    «Не раджу давати привід нашим збройним силам показати свою міць» – російський депутат

    Фото з відкритих джерел

    «Всі ці заяви – суцільне безумство» – депутат Держдуми

    Депутат Держдуми Михайло Шеремет назвав «божевіллям» слова колишнього українського міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про необхідність мати напрацьований сценарій повернення Криму збройним шляхом.

    «Всі ці заяви – суцільне безумство. Україні не варто робити ніяких спроб захопити Крим, тим більше військовим шляхом. В іншому випадку все закінчиться для української сторони плачевно і фатально. Не раджу давати привід нашим збройним силам показати свою міць. Весь наступ української армії закінчиться, не встигнувши початися», – сказав Шеремет, цитують російські ЗМІ.

    Депутат країни агресорки закликав українську владу припинити «тероризувати народ Донбасу і дати людям можливість спокійно жити і розвиватися так, як їм хочеться».

    «Українські політики просякнуті злобою і агресією, але у Росії вистачить сил не допустити свавілля цих державних злочинців», – підкреслив російський політик.

    Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що Україна повинна мати напрацьований сценарій повернення «окупованих» територій Криму і Донбасу з використанням всіх сучасних форм озброєння і стратегій.

    Як повідомлялося, Україна звернулася до партнерів через перепис населення в окупованому Криму.

    Читайте також: Чому «пішли» Авакова і де він опиниться?
    Теги: Крим Росія ЗМІ депутат агресія Україна озброєння населення окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Росії різко відреагували на заяву Авакова щодо війни за Крим