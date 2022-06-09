Білий дім пообіцяв Україні «все необхідне» для перемоги

ЗСУ отримають засоби, щоб відбити агресію Росії – радник Байдена

Сполучені Штати стежать за розвитком ситуації на сході України та готові надалі забезпечувати нашу державу необхідним озброєнням і технікою для перемоги у протистоянні російському агресору. Про це заявив під час пресбрифінгу на борту президентського літака радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Ми занепокоєні кожним актом агресії, вчиненим росіянами, кожним дюймом української території, який вони окупували, руйнують, бомбардують, знищують – як там, де вони пересуваються, так і в тих районах, на які вони обрушують ракетні удари з великої відстані», – сказав радник Байдена.

Він підкреслив, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України.

«Саме тому ми так прагнемо забезпечити українців необхідним озброєнням та інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відштовхнути їх», – наголосив високопоставлений представник адміністрації США.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, скільки і якої зброї надали США Україні: перелік.

Також Арестович розповів, коли чекати озброєння у межах ленд-лізу.

До слова, США надали Україні $1 млрд прямої підтримки.