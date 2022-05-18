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    У Росії продовжують палати військкомати (відео)

    Наразі палія шукає поліція - У Росії продовжують палати військкомати (відео)
    Наразі палія шукає поліція
    фото скріншот відео

    Невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю військового комісаріату

    У російському місті Щелкове Московської області невідомі підпалили будівлю військового комісаріату. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю «Військового комісаріату по міських округах Щілково, Фрязіно та Лосино-Петровський» на центральній вулиці Щілково. В результаті пошкоджено два кабінети, у тому числі архів. Наразі палія шукає поліція.

    На опублікованих в мережі відео видно, як чоловік в капюшоні підходить по черзі до двох вікон першого поверху військкомату, розбиває скло і кидає в приміщення «коктейлі».

    Нагадаємо, 13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкоматуЦентрального округу Омська.

    У Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військкомати. Новини про підпали надходили вже з шести регіонів.

    Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова». Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

    Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.

    До слова, це вже як мінімум 12-й випадок спроби підпалу військкоматів у РФ. Останній напад було скоєно кілька днів тому на будівлю військкомату у Волгограді.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Росії продовжують палати військкомати (відео)