У Росії продовжують палати військкомати (відео)

Невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю військового комісаріату

У російському місті Щелкове Московської області невідомі підпалили будівлю військового комісаріату. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю «Військового комісаріату по міських округах Щілково, Фрязіно та Лосино-Петровський» на центральній вулиці Щілково. В результаті пошкоджено два кабінети, у тому числі архів. Наразі палія шукає поліція.

На опублікованих в мережі відео видно, як чоловік в капюшоні підходить по черзі до двох вікон першого поверху військкомату, розбиває скло і кидає в приміщення «коктейлі».

Нагадаємо, 13 травня вночі в Росії невідомі кинули кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкоматуЦентрального округу Омська.

У Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військкомати. Новини про підпали надходили вже з шести регіонів.

Як повідомлялося, ввечері 8 травня в Череповці Вологодської області невідомі підпалили військкомат «коктейлями Молотова». Перед цим у Нижньовартовську у будівлю військкомату кинули пляшки з «коктейлями Молотова».

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військкоматів у Росії.

До слова, це вже як мінімум 12-й випадок спроби підпалу військкоматів у РФ. Останній напад було скоєно кілька днів тому на будівлю військкомату у Волгограді.