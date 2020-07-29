Споживання газу на Вінниччині за шість місяців 2020 року скоротилось на 15%



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Таке зменшення об’ємів споживання газу пов’язано, в першу чергу, з аномально теплою зимою

Споживачі газу Вінницької області у першому півріччі 2020 року використали 207 млн м куб природного газу. Це майже на 30 млн м куб або на 15 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основні причини скорочення споживання – теплі погодні умови.

Зниження обсягів споживання газу спостерігається серед усіх категорій споживачів Вінницької області. Так, населенням за пів року 2020 р. використано 200,1 млн м куб. блакитного палива, або на 30 млн кубометрів менше, ніж за 6 місяців 2019 р. Непобутові споживачі газу — бюджетні та промислові, що є клієнтами ТОВ «Вінницягаз Збут», — скоротили споживання майже на 25 %.

«Таке зменшення об’ємів споживання газу пов’язано, в першу чергу, з аномально теплою зимою», - говорить директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Споживання газу до кінця року залежатиме як від погодних умов, так і цінових тенденцій на ринку газу.

Нагадаємо, що з 1 серпня відкривається ринок газу для населення. На сьогодні він поки регулюється положенням про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО). Ціна блакитного палива для побутових споживачів і релігійних організацій визначається станом на 22 число кожного місяця за формулою, яка затверджується Кабінетом міністрів.

«Так, ціна газу для населення Вінницької області у липні склала 2,974 гривні за кубометр або 28 копійок за кіловат-годину. Після скасування постанови про спецобов’язки ціну щомісяця встановлюватиме кожен постачальник в залежності від того ресурсу, який він сформував для своїх клієнтів», - зауважує директор ТОВ Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Основною сферою діяльності ТОВ «Вінницягаз Збут» є постачання природного газу споживачам Вінниччини. На сьогодні компанія постачає природний газ 453 тис. побутових споживачів і майже 2,5 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги постачання становлять близько 400 млн кубометрів природного газу на рік. ТОВ «Вінницягаз Збут» входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. ТОВ «Вінницягаз Збут» має у своєму розпорядженні широкий клієнтський сервіс. Крім 5 відділів продажів і 22 точок контакту, в яких клієнти можуть отримати консультацію фахівця компанії, споживачам доступні онлайн сервіси: особистий кабінет на сайті 7104.ua, чат-бот Viber 7104ua і чат-бот Telegram 7104ua, мобільний додаток 104Mobile (Android) 104Mobile Lite (iOS).