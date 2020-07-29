Споживання газу на Вінниччині за шість місяців 2020 року скоротилось на 15%
Таке зменшення об’ємів споживання газу пов’язано, в першу чергу, з аномально теплою зимою
Споживачі газу Вінницької області у першому півріччі 2020 року використали 207 млн м куб природного газу. Це майже на 30 млн м куб або на 15 % менше, ніж за аналогічний період минулого року. Основні причини скорочення споживання – теплі погодні умови.
Зниження обсягів споживання газу спостерігається серед усіх категорій споживачів Вінницької області. Так, населенням за пів року 2020 р. використано 200,1 млн м куб. блакитного палива, або на 30 млн кубометрів менше, ніж за 6 місяців 2019 р. Непобутові споживачі газу — бюджетні та промислові, що є клієнтами ТОВ «Вінницягаз Збут», — скоротили споживання майже на 25 %.
«Таке зменшення об’ємів споживання газу пов’язано, в першу чергу, з аномально теплою зимою», - говорить директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.
Споживання газу до кінця року залежатиме як від погодних умов, так і цінових тенденцій на ринку газу.
Нагадаємо, що з 1 серпня відкривається ринок газу для населення. На сьогодні він поки регулюється положенням про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО). Ціна блакитного палива для побутових споживачів і релігійних організацій визначається станом на 22 число кожного місяця за формулою, яка затверджується Кабінетом міністрів.
«Так, ціна газу для населення Вінницької області у липні склала 2,974 гривні за кубометр або 28 копійок за кіловат-годину. Після скасування постанови про спецобов’язки ціну щомісяця встановлюватиме кожен постачальник в залежності від того ресурсу, який він сформував для своїх клієнтів», - зауважує директор ТОВ Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.