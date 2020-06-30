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    Суспільство

    На Буковині стався землетрус

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    <p>У Чернівецькій області стався землетрус</p> - На Буковині стався землетрус

    У Чернівецькій області стався землетрус

    Землетрус був слабким

    У понеділок, 29 червня, у Чернівецькій області стався землетрус. Про це повідомляє пресслужба Головного центра спеціального контролю Державного космічного агентства України.

    Джерело першого землетрусу магнітудою 2,4 знаходилось у районі міста Новодністровська на глибині 5 км.

    За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

    Нагадаємо, південно-західний регіон Туреччини охопив землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи спостерігалися провінції Мугла 28 червня о 20:43 за місцевим часом. Їх осередок залягав на глибині 61,44 км.

    Минулого тижня в американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 6,0. Також 23 червня Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,5.

    До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

     

    Україна Чернівецька область землетрус
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