На Буковині стався землетрус
У Чернівецькій області стався землетрус
Землетрус був слабким
У понеділок, 29 червня, у Чернівецькій області стався землетрус. Про це повідомляє пресслужба Головного центра спеціального контролю Державного космічного агентства України.
Джерело першого землетрусу магнітудою 2,4 знаходилось у районі міста Новодністровська на глибині 5 км.
За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.
Нагадаємо, південно-західний регіон Туреччини охопив землетрус магнітудою 5,2. Підземні поштовхи спостерігалися провінції Мугла 28 червня о 20:43 за місцевим часом. Їх осередок залягав на глибині 61,44 км.
Минулого тижня в американському штаті Каліфорнія стався землетрус магнітудою 6,0. Також 23 червня Мексику сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,5.
До слова, 14 червня в провінції Бінгол на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7 балів.