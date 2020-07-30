Допомога на дитину: нові умови та суми виплати матерям-одиначкам



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З 1 липня 2020 р. допомога на дітей одиноким матерям призначається за новими умовами

Допомога на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що діяли до 30 червня 2020 р. (включно), виплачується до закінчення строку її призначення.

З 1 липня 2020 р. допомога на дітей одиноким матерям призначається за новими умовами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Хто має право на допомогу:

одинокі матері (які не перебувають у шлюбі);

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не має права на отримання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям.

Які документи необхідні для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році?

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;

3) довідка про доходи;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

Максимальний розмір допомоги у 2020 році:

для дітей віком до 6 років – із 1779 грн до 1921 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – із 2218 грн до 2395 грн;

для дітей віком від 18 до 23 років – із 2102 грн до 2270 грн.

Як довго виплачується допомога матерям-одиначкам

Фінансова допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця подання повного пакету документів до місцевого управління соціального захисту населення, та виплачується в установленому державою розмірі щомісяця до досягнення дитиною 18-річного віку. У разі навчання дітей на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних, фахової передвищої та вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років (включно).

В яких випадках припиняється виплата грошей одиноким матерям:

тимчасове працевлаштування дитини;

смерть одержувача допомоги або дитини;

позбавлення одинокій матері батьківських прав;

позбавлення отримувача допомоги волі за вироком суду;

вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку;

відібрання дитини без позбавлення матері (батька) батьківських прав;

тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання;

скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним;

надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності;

одержувач допомоги отримує прибуток який перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку.

Виплата допомоги припиняється або зупиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування за поданням центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до органу соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

У разі припинення дії вищевказаних обставин, виплата допомоги поновлюється за письмовою заявою отримувача допомоги до органу, який призначає допомогу, з місяця, що настає за місяцем, в якому припинилася дія зазначених обставин