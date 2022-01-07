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    У Японії тигр покусав трьох працівників сафарі-парку

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    Одна із постраждалих у парку отримала тяжкі травми - У Японії тигр покусав трьох працівників сафарі-парку
    Одна із постраждалих у парку отримала тяжкі травми
    фото з відкритих джерел

    Хижак напав на доглядачів

    Троє працівників парку дикої природи, розташованого на північ від столиці Японії, постраждали внаслідок нападу тигра. Про це повідомляє NHK.

    Напад стався у Nasu Safari Park у середу, коли двох тигрів вивели з вольєра на відкриту місцевість. Як уточнили у пресслужбі парку, інцидент трапився приблизно за годину до його відкриття.

    За даними рятувальників, тигр покусав чоловіка та двох жінок. Одна з потерпілих зазнала тяжких травм, її на гелікоптері терміново доправили до лікарні.

    У сафарі-парку міста Насу утримуються приблизно 700 диких тварин, які мешкають у вільних умовах.

    Із власних автомобілів або прогулянкових автобусів відвідувачі можуть спостерігати тут за представниками приблизно 70 видів фауни.

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    Теги: Японія напад парк хижак
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    У Японії тигр покусав трьох працівників сафарі-парку