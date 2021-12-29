Тигр, сідниці та Новий рік: директор Одеського зоопарку кумедно привітав містян зі святами (відео)

У мережі не усі позитивно сприйняли сюжет відео

Директор одеського зоопарку Ігор Бєляков вирішив оригінально привітати жителів міста з наступаючим Новим роком. Для цього він разом з іншими працівниками зоопарку зняв курйозний кліп. Заради відео директор вбрався тигром і навіть схопив жінку за сідниці.

Святкове відео з’явилося на Youtube-каналі Одеського зоопарку.

Директор в костюмі тигра грає роль вихованця зоопарку і втікає з клітки. Після цього він ледь не нападає на жінку, а коли та намагається залізти на дерево і врятуватися від «розлюченого хижака», він хапає її за сідниці, що на відео показали крупним планом.

Потім тигр бігає по зоопарку і лякає людей, а незабаром в нього стріляють. Директор в ролі тварини отримує «кулю» з транквілізаторами, після чого його забирають назад в клітку.

Все це проходить під пісню про Новий рік, яку виконує сам директор. Відео викликало у користувачів мережі бурхливу реакцію. У коментарях до ролика і до постів в соціальних мережах українці пишуть, що сюжет кліпу досить дивний, а поведінка самого директора викликає багато питань.

Раніше Ігор Бєляков заспівав під час карантину для мешканців зоопарку.