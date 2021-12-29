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    Тигр, сідниці та Новий рік: директор Одеського зоопарку кумедно привітав містян зі святами (відео)

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    Тигр, сідниці та Новий рік: директор Одеського зоопарку кумедно привітав містян зі святами (відео)

    У мережі не усі позитивно сприйняли сюжет відео

    Директор одеського зоопарку Ігор Бєляков вирішив оригінально привітати жителів міста з наступаючим Новим роком. Для цього він разом з іншими працівниками зоопарку зняв курйозний кліп. Заради відео директор вбрався тигром і навіть схопив жінку за сідниці.

    Святкове відео з’явилося на Youtube-каналі Одеського зоопарку.

    Директор в костюмі тигра грає роль вихованця зоопарку і втікає з клітки. Після цього він ледь не нападає на жінку, а коли та намагається залізти на дерево і врятуватися від «розлюченого хижака», він хапає її за сідниці, що на відео показали крупним планом.

    Потім тигр бігає по зоопарку і лякає людей, а незабаром в нього стріляють. Директор в ролі тварини отримує «кулю» з транквілізаторами, після чого його забирають назад в клітку.

    Все це проходить під пісню про Новий рік, яку виконує сам директор. Відео викликало у користувачів мережі бурхливу реакцію. У коментарях до ролика і до постів в соціальних мережах українці пишуть, що сюжет кліпу досить дивний, а поведінка самого директора викликає багато питань.

    Раніше Ігор Бєляков заспівав під час карантину для мешканців зоопарку.

    Теги: Одеса українці тварини єврейський Новий рік
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    Тигр, сідниці та Новий рік: директор Одеського зоопарку кумедно привітав містян зі святами (відео)