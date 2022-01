Найстаріша мешканка планети відзначила 119-річчя (фото)

Найстаріша жінка світу Кані Танака, яка живе в місті Фукуока на південному заході Японії, 2 грудня відзначає свій 119-й день народження. Про це повідомляє Kyodo News.

Танака народилася недоношеною 2 січня 1903 року в префектурі Фукуока та була сьомою дитиною в родині. Вона вийшла заміж у 19 років і не бачила свого чоловіка до дня весілля, згідно з тогочасними японськими традиціями.

Подружжя мало власну фірму, яка виробляла і продавала липкий рис і локшину удон. У шлюбі народилися чотири дитини, п'яту вони всиновили. Чоловіка Танаки та її старшого сина вбили під час Другої світової війни. Вона керувала бізнесом самостійно до 63 років та годувала сім'ю. Зараз у Танаки п'ятеро онуків і вісім правнуків.

