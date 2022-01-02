  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Найстаріша мешканка планети відзначила 119-річчя (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    День народження у неділю, 2 січня, жінка відзначила в будинку для літніх людей у префектурі Фукуока - Найстаріша мешканка планети відзначила 119-річчя (фото)
    День народження у неділю, 2 січня, жінка відзначила в будинку для літніх людей у префектурі Фукуока
    фото: Kyodo

    Кане Танака живе в будинку для літніх людей у префектурі Фукуока в Японії

    Найстаріша жінка світу Кані Танака, яка живе в місті Фукуока на південному заході Японії, 2 грудня відзначає свій 119-й день народження. Про це повідомляє Kyodo News.

    Танака народилася недоношеною 2 січня 1903 року в префектурі Фукуока та була сьомою дитиною в родині. Вона вийшла заміж у 19 років і не бачила свого чоловіка до дня весілля, згідно з тогочасними японськими традиціями.

    Подружжя мало власну фірму, яка виробляла і продавала липкий рис і локшину удон. У шлюбі народилися чотири дитини, п'яту вони всиновили. Чоловіка Танаки та її старшого сина вбили під час Другої світової війни. Вона керувала бізнесом самостійно до 63 років та годувала сім'ю. Зараз у Танаки п'ятеро онуків і вісім правнуків.

    У березні 2019 року, коли бабусі виповнилося 116 років, її занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу живу людину у світі. Вона також побила японський віковий рекорд, коли їй виповнилося 117 років і 261 день.

    Зараз Танака проживає в будинку престарілих у Фукуоці. Вона спілкується з персоналом за допомогою жестів і часто кидає собі виклик, розгадуючи головоломки з числами. Довгожителька полюбляє шоколад і газовані напої та сподівається дожити до 120 років.

    Читайте також:
    Теги: Японія рекорд жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Найстаріша мешканка планети відзначила 119-річчя (фото)