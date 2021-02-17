У Японії величезну партію вакцини Pfizer відправлять на смітник

Вакцина з обмеженим терміном зберігання може просто зіпсуватися, уряд Японії хвилюється, що даремно витратив гроші

Більш як 10 мільйонів японців залишаться без щеплення

У Японії мільйони доз антикоронавірусної вакцини компанії Pfizer утилізують. Все тому, що Японія придбала чимало вакцини, але майже не закупила спеціальних шприців для неї. А тривале зберігання вакцини неможливо.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Щеплення від коронавірусу мали б отримати 72 мільйони громадян Японії. Однак японський уряд не зміг закупити достатньо спеціальних шприців для вакцинації, а це призведе до того, що препарат зможуть отримати близько 60 млн осіб.

Проблема в тому, що свою вакцину компанія Pfizer постачає у спеціальному флаконі, розрахованому на шість доз, а для їх вилучення потрібен спеціальний шприц, яких не вистачає. Поки будуть докуповуватися шприци, мільйони доз з обмеженим терміном зберігання можуть просто зіпсуватися.

«Закупити необхідну кількість цих особливих шприців нелегко, їх по всьому світу пропонують не так багато. Зараз ми ведемо переговори з декількома виробниками», – розповів генеральний секретар Кабінету Міністрів Японії Кацунобу Като.

До слова, уряд Японії визнав, що коронакриза відкинула економіку на 12 років назад.

Аналітики очікують спаду японської економіки на початку 2021 року, оскільки в деяких районах знову вводяться обмеження на тлі пандемії, відзначає Kyodo.

За попередніми даними ООН, світова економіка скоротилася у 2020 році на 4,3% – це максимальний спад з часів Великої депресії. МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.

Експерти вважають, що наслідки пандемії будуть зберігатися ще довго, головним чином через підвищення рівня безробіття і скорочення капіталовкладень.

Зазначимо, у 2009 році на тлі світової фінансової кризи глобальний ВВП знизився на 1,7%, а японська економіка впала на 5,7%.