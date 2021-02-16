Уряд Японії визнав, що коронакриза відкинула економіку на 12 років назад

Експорт Японії за рік скоротився на 12,3%

Витрати населення Японії за підсумками року на тлі пандемії коронавірусу впали на 5,9%

За підсумками 2020 року обсяг ВВП Японії скоротився на 4,8%. Це перше скорочення з 2009 року.

Це випливає з даних, опублікованих урядом країни.

Як повідомляє агентство Kyodo, у четвертому кварталі, з жовтня по грудень ВВП Японії зріс на 3%, у річному вираженні – на 12,7%.

Витрати населення за підсумками року на тлі пандемії коронавірусу впали на 5,9%.

Експорт за рік скоротився на 12,3%, проте в четвертому кварталі підскочив на 11%.

Аналітики очікують спаду японської економіки на початку 2021 року, оскільки в деяких районах знову вводяться обмеження на тлі пандемії, відзначає Kyodo.

За попередніми даними ООН, світова економіка скоротилася у 2020 році на 4,3% – це максимальний спад з часів Великої депресії. МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.

Експерти вважають, що наслідки пандемії будуть зберігатися ще довго, головним чином через підвищення рівня безробіття і скорочення капіталовкладень.

Зазначимо, у 2009 році на тлі світової фінансової кризи глобальний ВВП знизився на 1,7%, а японська економіка впала на 5,7%.