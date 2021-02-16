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    Економіка та фінанси

    Уряд Японії визнав, що коронакриза відкинула економіку на 12 років назад

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    <p>Експорт Японії за рік скоротився на 12,3%</p> - Уряд Японії визнав, що коронакриза відкинула економіку на 12 років назад

    Експорт Японії за рік скоротився на 12,3%

    Витрати населення Японії за підсумками року на тлі пандемії коронавірусу впали на 5,9%

    За підсумками 2020 року обсяг ВВП Японії скоротився на 4,8%. Це перше скорочення з 2009 року.

    Це випливає з даних, опублікованих урядом країни.

    Як повідомляє агентство Kyodo, у четвертому кварталі, з жовтня по грудень ВВП Японії зріс на 3%, у річному вираженні – на 12,7%.

    Витрати населення за підсумками року на тлі пандемії коронавірусу впали на 5,9%.

    Експорт за рік скоротився на 12,3%, проте в четвертому кварталі підскочив на 11%.

    Аналітики очікують спаду японської економіки на початку 2021 року, оскільки в деяких районах знову вводяться обмеження на тлі пандемії, відзначає Kyodo.

    За попередніми даними ООН, світова економіка скоротилася у 2020 році на 4,3% – це максимальний спад з часів Великої депресії. МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.

    Експерти вважають, що наслідки пандемії будуть зберігатися ще довго, головним чином через підвищення рівня безробіття і скорочення капіталовкладень.

    Зазначимо, у 2009 році на тлі світової фінансової кризи глобальний ВВП знизився на 1,7%, а японська економіка впала на 5,7%.

    Теги: економіка Японія експорт торгівля ВВП
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