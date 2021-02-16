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    Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини в Україні

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    Дату початку вакцинації в Україні досі не оголошено&nbsp; - Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини в Україні
    Дату початку вакцинації в Україні досі не оголошено 
    Фото з відкритих джерел

    Після завершення реєстрації вакцина від Pfizer зможе завозитися до України як в межах державних закупівель, так і приватними компаніями

    Фармацевтична компанія Pfizer подала документи на сертифікацію своєї вакцини проти Covid-19 в Україні.

    Про це на онлайн-конференції американо-української ділової ради заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «Усі вакцини, які будуть зареєстровані в Україні, будуть безпечними. Буквально щойно я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі декілька днів», – розповів Степанов.

    За словами міністра, після завершення реєстрації вакцина від Pfizer зможе завозитися до України як в межах державних закупівель, так і приватними компаніями, а також застосовуватися для вакцинації населення.

    Компанія AstraZeneca також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини від Covid-19 на території України. Раніше заявку на реєстрацію вакцини в Україні подала китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

    Щодо старту вакцинації в Україні, точна дата наразі невідома. Сьогодні очільник МОЗ Степанов назвав новий термін вакцинування українців від коронавірусу. Міністр охорони здоров'я затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України.

    Тим часом у ковід-лікарні Івано-Франківська закінчилися ліжка. Пацієнти лежать у коридорах, їдальнях та по кабінетах лікарів.

    16 лютого головний санлікар терміново вирушив на Івано-Франківщину через сплеск коронавірусу у регіоні. Сьогодні ввечері там має відбутися засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Крім того, глава уряду Денис Шмигаль обіцяє, що Польща продасть Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca. У самій Польщі поки що не дали відповіді на запит України.

    За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

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    Теги: документи Україна Максим Степанов щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати
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