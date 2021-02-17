  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Вчені з'ясували, як довго зберігається імунітет від Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Набутий імунітет значною мірою захищає від повторного зараження Covid-19, стверджують вчені - Вчені з'ясували, як довго зберігається імунітет від Covid-19
    Набутий імунітет значною мірою захищає від повторного зараження Covid-19, стверджують вчені

    Дослідження почалося навесні минулого року за участю 2149 пацієнтів

    Імунітет у людей, які перехворіли на коронавірус, зберігається протягом дев'яти місяців після одужання.

    Такі дані оприлюднили вчені з Каролінського інституту та клініки Дандерід у Швеції на сайті інституту.

    Повідомляється, що відповідне дослідження почалося навесні минулого року за участю 2149 пацієнтів клініки. Після одужання у 370-и з них було виявлено антитіла до коронавірусної інфекції. Через дев'ять місяців наявність цих антитіл було підтверджено у 96% піддослідних.

    Набутий імунітет значною мірою захищає від повторного зараження Covid-19, стверджують вчені.

    У разі ж повторного інфікування хвороба у згаданих 370 учасників дослідження протікала або в дуже легкій формі, або безсимптомно.

    Як інформувала експерт Шарлотта Толін, експеримент триває – наступний відбір проб відбудеться у травні, коли, як планується, велика частина його учасників буде вакцинована.

    Нагадаємо, професор вірусології заявив в інтерв’ю «Главкому», що тих, хто перехворів на Covid-19, вакцинувати не потрібно.

    Читайте також:
    Теги: медицина наука імунітет коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies