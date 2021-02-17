Вчені з'ясували, як довго зберігається імунітет від Covid-19

Дослідження почалося навесні минулого року за участю 2149 пацієнтів

Імунітет у людей, які перехворіли на коронавірус, зберігається протягом дев'яти місяців після одужання.

Такі дані оприлюднили вчені з Каролінського інституту та клініки Дандерід у Швеції на сайті інституту.

Повідомляється, що відповідне дослідження почалося навесні минулого року за участю 2149 пацієнтів клініки. Після одужання у 370-и з них було виявлено антитіла до коронавірусної інфекції. Через дев'ять місяців наявність цих антитіл було підтверджено у 96% піддослідних.

Набутий імунітет значною мірою захищає від повторного зараження Covid-19, стверджують вчені.

У разі ж повторного інфікування хвороба у згаданих 370 учасників дослідження протікала або в дуже легкій формі, або безсимптомно.

Як інформувала експерт Шарлотта Толін, експеримент триває – наступний відбір проб відбудеться у травні, коли, як планується, велика частина його учасників буде вакцинована.

Нагадаємо, професор вірусології заявив в інтерв’ю «Главкому», що тих, хто перехворів на Covid-19, вакцинувати не потрібно.