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    Убивство вчителя чеченцем у Франції: Кадиров закликає не провокувати віруючих

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    Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на резонансний злочин під Парижем - Убивство вчителя чеченцем у Франції: Кадиров закликає не провокувати віруючих
    Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на резонансний злочин під Парижем

    Керівник Чечні закликав «не провокувати віруючих» і «не зачіпати релігійні почуття» людей

    Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на резонансний злочин під Парижем, де 18-річний чеченець обезголовив викладача історії.

    Керівник Чечні написав у Телеграм, що злочинець не має національності, і звернув увагу на те, що ЗМІ роблять акцент на тому, що зловмисник був чеченцем.

    Кадиров додав, що засуджує цей терористичний акт і висловлює співчуття рідним загиблого.

    У той же час він закликав «не провокувати віруючих» і «не зачіпати релігійні почуття» людей. Також він обурився, що у Франції намагаються «звалити всі свої проблеми на чеченців». За його словами, зловмисник Анзор А. майже все своє життя прожив у Франції, переїхавши туди в дитинстві з батьками, і ріс поруч з французами.

    «Ця трагедія змушує задуматися про те, що французьке суспільство, кажучи про демократизм, часто плутає його з вседозволеністю, демонстрацією неприпустимого ставлення до ісламських цінностей», – написав Кадиров.

    Нагадаємо, у мережі з'явилися фотографії 18-річного чеченця Абдулака Анзорова, який убив і обезголовив французького вчителя під Парижем.

    Як відомо, у Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника.

    За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда. Мусульманські лідери у Франції засудили напад.

    Згодом стало відомо, що злочинець народився у Москві і був відомий поліції через правопорушення.

    Як повідомлялося, президент Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом.

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