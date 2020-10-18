Убивство вчителя чеченцем у Франції: Кадиров закликає не провокувати віруючих



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Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на резонансний злочин під Парижем

Керівник Чечні закликав «не провокувати віруючих» і «не зачіпати релігійні почуття» людей

Глава Чечні Рамзан Кадиров відреагував на резонансний злочин під Парижем, де 18-річний чеченець обезголовив викладача історії.

Керівник Чечні написав у Телеграм, що злочинець не має національності, і звернув увагу на те, що ЗМІ роблять акцент на тому, що зловмисник був чеченцем.

Кадиров додав, що засуджує цей терористичний акт і висловлює співчуття рідним загиблого.

У той же час він закликав «не провокувати віруючих» і «не зачіпати релігійні почуття» людей. Також він обурився, що у Франції намагаються «звалити всі свої проблеми на чеченців». За його словами, зловмисник Анзор А. майже все своє життя прожив у Франції, переїхавши туди в дитинстві з батьками, і ріс поруч з французами.

«Ця трагедія змушує задуматися про те, що французьке суспільство, кажучи про демократизм, часто плутає його з вседозволеністю, демонстрацією неприпустимого ставлення до ісламських цінностей», – написав Кадиров.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фотографії 18-річного чеченця Абдулака Анзорова, який убив і обезголовив французького вчителя під Парижем.

Як відомо, у Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника.

За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда. Мусульманські лідери у Франції засудили напад.

Згодом стало відомо, що злочинець народився у Москві і був відомий поліції через правопорушення.

Як повідомлялося, президент Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом.

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