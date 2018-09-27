Учасник руху Pussy Riot Верзілов заявив, що його отруїли російські спецслужби



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Петро Верзілов з санітарами в берлінському аеропорту

Верзілов не боїться повертатися до Росії

Член російського руху Pussy Riot та видавець «Медиазоны» Петро Верзілов, який опинився в реанімації через отруєння, упевнений, що його отруїли російські спецслужби.

Про це Верзілов повідомив у інтерв’ю Bild.

За словами активіста, на спецслужби РФ, «можливо ГРУ», вказує те, наскільки професійним було його отруєння.

«Можливо, вони (спецслужби — ред.) випробували нову отруту, тому що моє отруєння відрізняється від інших: мені не знадобилося декілька днів, щоби помітити (отруєння — ред.), це сталося відразу», — зазначив він.

Верзілов вважає, що його могли отруїти або через акцію Pussy Riot під час фіналу Чемпіонату світу з футболу у Москві, або через його зв’язки з журналістами, убитими в Центральноафриканській Республіці.

Водночас активіст наголосив, що не боїться повертатися до Росії.

«Я в нормі, сподіваюся, що мене випишуть якомога швидше. Я хочу повернутися до Росії», — сказав він.

Нагадаємо, активіста було доставлено в відому німецьку лікарню в суботу після того як він втратив зір і слух, а також здатність рухатися.

Петро Верзілов є редактором он-лайн сайту, а також пов'язаний із опозиційною панк-групою Pussy Riot.