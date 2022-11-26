Учасниця телевізійного шоу розіграла перед Путіним загибель сина в Україні

Росіянка розповіла про «героїчний подвиг» свого сина, який загинув ще три роки тому

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін 25 листопада провів зустріч начебто з матерями військових, які беруть участь в агресії проти України.

Так, одна з учасниць зустрічі розповіла, я її син-загарбник рвався «рубати укропів».

«Мій син Пшенічкін Костянтин, захищаючи місто загинув. Ворог підійшов близько до їхніх позицій, вискочив з окопа, викликав вогонь на себе і останні його слова були: «Йдемо, братва, рубати укропів». Посмертно він був нагороджений медаллю «За відвагу». Кров’ю серце обливається, застигає душа, похмурі спогади заполонюють розум, сльози, сльози, і раптом син просить мене: «Мамо, не сумуй, дочекатися тільки треба, Ти це життя і за мене пройди, а житті тому ми знову будемо поруч». Я підняла голову, розправила плечі і стала активно допомагати», – розказала матір окупанта.

Між тим, у мережі впізнали жінку. Користувачі пишуть, що це одна з постійних учасниць російського шоу «Давай поженимся». Там вона виступає в ролі експерти. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Сергія Лещенка. До того ж, з’ясувалося, що син цієї пані загинув іще три роки тому.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у державній резиденції Ново-Огарьово зустрівся із нібито матерями мобілізованих росіян, яких він кинув на війну в Україні. Серед учасниць заходу були також нібито матері загиблих учасників «спецоперації». ЗМІ згодом дізналися, що замість матерів диктатор зібрав московських чиновниць.

Варто зазначити, що учасниці заходу на відео усміхаються та радіють зустрічі з диктатором. Соцмережі зауважили, що це дивна реакція як для матерів мобілізованих росіян, чиї сини наразі перебувають на холоді і яких російська влада не забезпечила зброєю та спорядженням.

Нагадаємо, сім'ї російських мобілізованих все більше готові виходити на протести проти умов, у яких служать їхні родичі. Про це повідомляє у зведенні британська розвідка.

Днями російські мобілізовані з Серпухова (Московська область) влаштували бунт і заявили, що їх кинули у гарячу точку на фронт без озброєння та підготовки.

Як повідомлялося, Росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.