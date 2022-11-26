Вдова Олександра Литвиненка: Захід породив монстра Путіна і має його зупинити

«Я бачу тісний зв’язок між тим, що сталося з моїм чоловіком, і тим, що зараз відбувається в Україні»

16 років тому російський розвідник Олександр Литвиненко попереджав, що Володимир Путін здатний розпочати у Європі війну, яка забере мільйони життів. Через тиждень після цієї заяви розвідник помер, російські агенти отруїли його високорадіоактивним ізотопом полонію-210. Сьогодні попередження Литвиненка має ще більш пророчий вигляд.

Вдова Литвиненка Марина відвідує могилу чоловіка на півночі Лондона у річницю його смерті. Вона каже, що Захід допоміг народити монстра, чиє повномасштабне вторгнення в Україну є «війною проти цивілізації», яка змусила тисячі людей оплакувати своїх близьких, вбитих російською державою. Вона розповіла, що її чоловік, якого вона називає просто Сашко, намагався врятувати світ, але західні держави не почули його застережень.

Працівник радянських і російських спецслужб (1988 – 1999), політичний емігрант, опонент режиму Путіна. Вбитий агентами РФ у Великій Британії, помер у британському шпиталі від променевої хвороби після отруєння. З'ясувалося, що радіоактивну речовину йому підлили у чай. За результатами незалежного розслідування, здійсненого у 2016 році, стало відомо, що Олександра Литвиненка отруїли у готелі «Міленіум» Андрій Луговий та Дмитро Ковтун, ймовірно, за наказом Путіна. Андрій Луговий – російський політичний діяч та підприємець, депутат Державної думи Російської Федерації від ЛДПР. Колишній співробітник органів державної охорони Росії, підозрюваний у вбивстві Олександра Литвиненка. Дмитро Ковтун – російський бізнесмен і агент КДБ, якого також підозрювали у вбивстві Олександра Литвиненка.

«Я нікого не звинувачую за те, що тоді до Сашка не дослухалися, то була інша ситуація, але для мене це привід ще більше пишатися ним, – каже вдова Олександра Литвиненка. – Він намагався врятувати не тільки свою країну, не тільки свою сім'ю, але й увесь світ. У статті, яку він написав у 2006 році, всього за кілька днів до того, як був смертельно отруєний, Сашко наголошував: «Якщо ви не зупините цього монстра, він почне війну, і мільйони людей загинуть. Тепер це відбувається».

Пані Литвиненко минулого тижня відвідала церемонію відкриття Boris Nemtsov Place у Хайгейті, це північний Лондон. Захід присвячений Борису Нємцову – політику, запеклому критику Путіна, якого застрелили неподалік Кремля у лютому 2015 року, незадовго до того, як він мав очолити акцію протесту проти російського вторгнення на схід України.

Вдова Литвиненка, яка живе у західному Лондоні, розглядає його вбивство як частину історії, що може стосуватися усього світу.

«Це все – ланки одного ланцюжка. Смерть мого чоловіка, смерть незалежного політика у Росії… Це має закінчитися зараз, не можна дозволити Путіну написати ще одну главу страшної історії – про війну у Європі, про світову війну», – каже вона.

Ймовірний вбивця Олександра Литвиненка Дмитро Ковтун помер у московській лікарні у червні 2022 року, як повідомлялося, внаслідок Covid-19 Фото: ВВС

На думку Марини Литвиненко, Путіну дозволили створити імідж найсильнішої, найжорстокішої людини у світі. «Ставлення було таким: «Вбивство полонієм – це дуже погано», але Захід потребує Росії як потужного ділового партнера. Урешті хоч зараз це потрібно зупинити», – додає вона.

Депутат Андрій Луговий, ймовірно причетний до вбивства Литвиненка, тепер вимагає з трибуни Держдуми «добивати» енергосистему України фото з відкритих джерел

У книзі «ФСБ підриває Росію», співавтором якої є Литвиненко, він описує вплив Миколи Патрушева, голови кремлівської розвідки, на поширення дезінформації та пропаганду війни в Україні. До слова, згідно з результатами незалежного розслідування, Патрушев, ймовірно, і погодив вбивство дисидента.

«Зараз усі говорять, що начебто Патрушев має найбільший вплив на Путіна», – припускає Марина Литвиненко.

Марина Литвиненко із сином Анатолієм Фото: РА

До історії Олександра Литвиненка звернулися сценаристи нової телевізійної драми. Серіал «Литвиненко», який має вийти в ефір наступного місяця, відтворив приголомшливий образ дисидента, який опинився у лікарні після отруєння. «Ім’я Сашка досі у пам’яті британського суспільства. Люди не забувають про те, що Сашко намагався сказати про Путіна та його політику. Хоча Сашко фізично не живий, його голос звучить. Він просив мене не мовчати, він хотів, щоби я була його голосом, і хоча я спочатку була невпевнена, тепер я знаю, наскільки це важливо», – каже Марина Литвиненко.

Борис Нємцов був одним із найпомітніших критиків Володимира Путіна. Він теж загинув фото: glavcom.ua

Вдова Олександра Литвиненка також висловила впевненість у тому, що Україна ніколи не здасться.

«Я захоплююся хоробрістю українців, які рятують свою націю, і тим, що вони досі такі сильні. Україна показала, якою могла би бути Росія, і що насправді означає воювати за свою країну», – сказала вона.

Олександр Литвиненко зі своєю книгою «Підрив Росії: терор зсередини» у своєму будинку у Лондоні Фото: АР

Згідно з рішенням Європейського суду, Москва була зобов’язана виплатити пані Литвиненко понад $100 тис. відшкодування збитків і понад $23 тис. судових витрат. Спроби притягнути двох підозрюваних до британського правосуддя провалилися, оскільки Кремль відмовився видати їх.

У передсмертній заяві Олександр Литвиненко звернувся до російського президента: «Можливо, вам вдасться змусити замовкнути одну людину, але голос протесту з усього світу лунатиме, пане Путін, у ваших вухах до кінця вашого життя. Нехай Бог пробачить вас за те, що ви зробили не тільки мені, але й моїй дорогій Росії та її народу».

Джерело: Metro.co.uk

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»