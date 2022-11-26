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Обличчя бліде, рука посиніла: ЗМІ розповіли про хворобу Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обличчя бліде, рука посиніла: ЗМІ розповіли про хворобу Путіна
Путін та кубинський президент Мігель Діас-Канель Бермудес
фото: Associated Press

Видання The Mirror припустило, що російський диктатор страждає на болі

Поява на публіці російського диктатора Володимира Путіна породила нові чутки про стан його здоров'я. Про це пише видання The Mirror. На відеозаписі, опублікованому на сайті Кремля, Путін спільно з кубинським президентом Мігелем Діас-Канелєм Бермудесом виголошують промови під час відкриття пам'ятника кубинському лідеру Фіделю Кастро в Москві.

На відкритті бронзової статуї кубинського революціонера йшлося про «традиційну дружбу» між народами двох країн.

«На записі Путін, очевидно, почувається ніяково і тримається рукою за стілець. Рука російського президента помітно посиніла, і він мав вигляд зморщений вигляд, стоячи поряд із представником керівництва Куби», – пише видання.

Як зазначає The Mirror, обличчя Путіна мало вигляд набряклого і блідого.

Як і на попередніх відео, Путін рухав ногою, що, знову ж таки, підігріло чутки про те, що, можливо, російський президент страждає на болі, пов'язані з онкологічним захворюванням.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін провів зустріч із підприємцем, членом правління та головою комісії Російського союзу промисловців та підприємців з мінеральних добрив Дмитром Мазепіним. Відповідне відео оприлюднили російські ЗМІ. На відеокадрах помітно, що ліва рука Путіна рухається якось дивно: вона лежить на столі та посмикується, натомість рухається тільки кисть. У той час правиця діє начебто нормально.  

Нагадаємо, у Кремлі прокоментували заяву глави ЦРУ про стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема там відреагували на повідомлення фразою з фільму «Аполлон 13». «Г'юстон, здається, у вас проблеми», – написали в Кремлі.

Російський президент Володимир Путін може мати не лише хворобу Паркінсона, але й рак крові. Як передає Mirror, про це свідчить таємний запис розмови російського олігарха, ім'я якого не називають з міркувань безпеки.

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що Путін серйозно хворий на рак.

Також психолог проаналізував дивні пози диктатора на відео.

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Теги: відео диктатор діагноз Кастро президент путін

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