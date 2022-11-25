Мобілізовані з Підмосков'я підняли бунт (відео)

«Командування у нас немає. Нас кинули на розтерзання ворогові. Ми – фарш»

Російські мобілізовані з Серпухова (Московська область) влаштували бунт і заявили, що їх кинули у гарячу точку на фронт без озброєння та підготовки. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналах.

Рашисти поскаржилися, що командування їх залишило та розповіли про великі втрати серед мобілізованих. Окупант, який представився Володимиром Гуріним, сказав, що їх нібито вивезли з Серпухова у невідомому напрямку, а опинилися вони в Макіївці на Донеччині.

«Нас заздалегідь ввели в оману, не було жодного виду підготовки, тільки снаряди дали. Народ в жаху, ми не знаємо, яке наше основне завдання. Зараз завдання – вижити. Нас залишилося не так багато, нас пошпарило. Але ми не поранені, не вбиті і ми не в полоні. З нами повелися дуже погано. Комбат від нас відмовився», – сказав він.

«Командування у нас немає. Ми збиваємося в роту і командуємо самі собою. Нас кинули на розтерзання ворогові. Ми – фарш», – заявив мобілізований.

Окупанти відмовляються повертатися на передову та віддавати зброю. Родичі мобілізованих заявили, що їм загрожують судом.

Нагадаємо, в Підмосков'ї в парку «Патріот» мобілізовані влаштували бунт, один із військовослужбовців спочатку в нецензурній формі вилаяв командувача частиною, а потім ударив його.