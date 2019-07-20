Орбан хоче створити анклав на Закарпатті, - МЗС України



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Угорський прем'єр Віктор Орбан

Тимчасовий виконувач обов’язків голови МЗС Єгор Божок: Це те, чого Угорщина добилася в Сербії, і чому протидіють Словаччина та Румунія

Кінцевою метою політики іредентизму (возз’єднання територій) прем'єра Угорщини Віктора Орбана є створення угорського анклаву на території України. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови МЗС Єгор Божок, повідомляє «Голос Америки».

«Ускладнення в українсько-угорських відносинах походять не з України. Основною проблемою є так званий угорський іредентизм, який засліпив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його соратників», - зазначив Божок.

За його словами, останніми роками це створює проблему не тільки для України, але й для низки країн-членів ЄС.

«Ключовою розбіжністю між Києвом та Будапештом зараз є те, що ми називаємо тих, хто мешкає в Закарпатській області громадянами України угорського походження, а Будапешт вважає їх угорцями, що мешкають на території Закарпаття. І тут я підкреслюю - Закарпаття, навіть не Закарпатської області України», - пояснив дипломат.

«Київ не погоджується з кінцевою метою політики іредентизму уряду Орбана, а саме створенням угорського анклаву на території України. Це те, чого вони добилися в Сербії, і чому протидіють Словаччина та Румунія», - додав він.