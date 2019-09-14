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    Німеччина готова приймати 25% врятованих на морі біженців з Італії

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    Німеччина готова приймати врятованих на морі біженців з Італії - Німеччина готова приймати 25% врятованих на морі біженців з Італії
    Німеччина готова приймати врятованих на морі біженців з Італії
    Фото: twitter.com/Human Rights Watch)

    За рік кількість врятованих на морі мігрантів, які прибули до ФРН із Італії сягнула 561 людини

    Німеччина висловила готовність приймати в майбутньому 25 відсотків біженців, які після порятунку на морі опинилися в Італії.

    Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер, передає DW.

    ЗМІ повідомляють, що з аналогічною заявою готова виступити також Франція.

    Зеєхофер заявив, що ці заходи повинні допомогти розвантажити Італію.

    «Я завжди говорив, що наша міграційна політика гуманна. Ми нікому не дамо потонути», - сказав він.

    Голова МВС ФРН вважає, що таке рішення не спричинить суттєвих змін для Німеччини, оскільки вона вже сьогодні фактично приймає майже чверть врятованих на морі та висаджених в Італії біженців.

    За даними німецького уряду, за минулі 12 місяців кількість таких мігрантів сягнула 561 людини

    23 вересня 2019 року представники Єврокомісії, а також Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії зберуться на запрошення Мальти в місті Вітторіоза, щоб обговорити нові правила розподілу біженців всередині ЄС, а в жовтні напрацьовані в результаті цих переговорів пропозиції будуть представлені Європейській раді.

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