Німеччина готова приймати 25% врятованих на морі біженців з Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німеччина готова приймати врятованих на морі біженців з Італії Фото: twitter.com/Human Rights Watch)

За рік кількість врятованих на морі мігрантів, які прибули до ФРН із Італії сягнула 561 людини

Німеччина висловила готовність приймати в майбутньому 25 відсотків біженців, які після порятунку на морі опинилися в Італії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеєхофер, передає DW.

ЗМІ повідомляють, що з аналогічною заявою готова виступити також Франція.

Зеєхофер заявив, що ці заходи повинні допомогти розвантажити Італію.

«Я завжди говорив, що наша міграційна політика гуманна. Ми нікому не дамо потонути», - сказав він.

Голова МВС ФРН вважає, що таке рішення не спричинить суттєвих змін для Німеччини, оскільки вона вже сьогодні фактично приймає майже чверть врятованих на морі та висаджених в Італії біженців.

За даними німецького уряду, за минулі 12 місяців кількість таких мігрантів сягнула 561 людини

23 вересня 2019 року представники Єврокомісії, а також Німеччини, Франції, Італії та Фінляндії зберуться на запрошення Мальти в місті Вітторіоза, щоб обговорити нові правила розподілу біженців всередині ЄС, а в жовтні напрацьовані в результаті цих переговорів пропозиції будуть представлені Європейській раді.