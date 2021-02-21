Протести в Білорусі. Тихановська пояснила, чому люди припинили виходити на вулиці

«Зараз стратегія – чинити тиск на владу до тих пір, поки люди знову не будуть готові вийти на вулиці» – опозиціонерка

«Ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму» – Тихановська

Колишня кандидатка в президенти Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці. Вона розповіла про це в інтерв’ю швейцарській газеті Le Temps.

«Я повинна визнати, що ми втратили вулиці, у нас немає можливості боротися з насильством режиму проти протестуючих. У влади є зброя, сила, так що на цей час здається, що ми програли», – визнала Тихановська.

При цьому вона зазначила, що опозиція «будує структури для завтрашньої боротьби». Зокрема, мова йде про спробу пов’язати між собою різні опозиційні об’єднання на рівні лікарів, вчителів або колишніх силовиків.

Тихановська додала, що зараз стратегія – чинити тиск на владу до тих пір, поки люди знову не будуть готові вийти на вулиці. На її думку, це може статися вже навесні.

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

Нагадаємо, учасників білоруських масових протестів почали затримувати в Росії.

Як повідомлялося, постраждалі від дій білоруських правоохоронців учасники акцій протесту проти режиму Олександра Лукашенка почали звертатися із заявами до європейських судів. На керівників білоруського ОМОНу написали скарги у Чехії та Польщі.