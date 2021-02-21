22 лютого Євросоюз розгляне нові санкції проти Росії

Глави МЗС країн ЄС попросять Європейську службу зовнішньої політики надати список осіб і підприємств, щодо яких найближчим часом буде введена заборона на в’їзд і заморожування активів

Глава МЗС Австрії закликав Євросоюз виробити єдину позицію щодо Москви

Глави зовнішньополітичних відомств країн – членів Європейського Союзу 22 лютого обговорять «відповідну реакцію на справу Навального» і можуть ввести нові санкції проти Росії. Про це повідомив міністр Австрії з європейських і закордонних справ Александер Шалленберг, повідомляє DW.

Шалленберг вважає, що санкції проти окремих осіб РФ за порушення прав людини отримають широку підтримку.

Очікується, що глави МЗС країн ЄС попросять Європейську службу зовнішньої політики надати список осіб і підприємств, щодо яких найближчим часом буде введена заборона на в’їзд і заморожування активів.

При цьому Шалленберг підкреслив, що згаданий перелік повинен бути дуже грамотним як в політичному, так і в юридичному плані.

Глава МЗС Австрії закликав Євросоюз виробити єдину позицію щодо Москви, а не просто коментувати події в Росії і погрожувати санкціями.

«Нам потрібна політика двох напрямків – проведення кордонів там, де це необхідно, і діалог там, де це можливо», – заявив міністр.

Олексія Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння «Новачком». 2 лютого суд замінив політику умовний термін у «справі Ів Роше» на реальний – він повинен відбути в колонії два роки і вісім місяців.

2 лютого суд змінив Навальному умовне покарання у справі «Ів Роше» на реальний термін, призначивши йому 3,5 року колонії загального режиму (з урахуванням терміну під домашнім арештом він мав провести в колонії два роки вісім місяців).

У середу, 17 лютого, ЄСПЛ ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального відповідно до правила 39 Регламенту суду – про застосування забезпечувальних заходів.

Голова Мін’юсту РФ Костянтин Чуйченко вимогу ЄСПЛ назвав необґрунтованою, неправомірною, а також свідомо неможливою.

Нагадаємо, 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини вимагав від Росії негайного звільнення Навального. Суд керувався екстреним правилом, яке застосовується дуже рідко.

Зазначимо, Євросоюз готує рішення про санкції за порушення прав людини у зв’язку з вироком у Росії опозиціонеру Олексію Навальному.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебуває російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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