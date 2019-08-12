МЗС звернулося до українців, які перебувають у Гонконгу



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Поліція розігнала протестувальників у Гонконгу з допомогою сльозоточивого газу, 11 серпня Фото: Reuters

Пасажирам рекомендується перевірити статус авіарейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу

Департамент консульської служби МЗС України дав рекомендації громадянам України у зв’язку з акціями масового протесту на території Гонконгу.

«У зв’язку із загостренням безпекової ситуації у Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, через масові акції протесту, що призвело до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України зважати на надзвичайні обставини, що склалися, обмежити пересування територією Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у зібраннях, демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у цьому Спеціальному адміністративному районі, а також відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації», говориться на сторінці Департаменту у Facebook.

Пасажирам рекомендується перевірити статус авіарейсів на сайті Міжнародного аеропорту Гонконгу.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, а також у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, громадянам України рекомендують невідкладно звертатися до Посольства України в Китайській Народній Республіці за телефоном «гарячої лінії»: +86-137-0123-0647, консульський відділ: +86-10- 65326783, адреса електронної пошти: [email protected], або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, електронна пошта: [email protected]

Задля оперативності в комунікації Департамент пропонує скористатися розробленим Міністерством закордонних справ додатком «ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон http://friend.mfa.gov.ua.

«ДРУГ» є ефективним інструментом попередження, а в разі кризової ситуації – розшуку та надання сприяння громадянам України у надзвичайній ситуації за кордоном. У разі виникнення надзвичайної події в країні, до якої ви зареєструвалися, система надішле актуальну інформацію у формі текстового повідомлення на ваш номер телефону або повідомлення на електронну адресу. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв’язок з вами або з особою, яку ви зазначили в анкеті», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.