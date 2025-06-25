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Українка нелегально працевлаштувала понад сто іноземців у Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Українка нелегально працевлаштувала понад сто іноземців у Польщі
Ольштині прикордонники завершили перевірку агентства зайнятості
фото: SG

Громадянка України визнала провину та подала клопотання про добровільну сплату штрафу у розмірі 20 тис. злотих

113 іноземців працювали нелегально в компанії, якою керувала громадянка України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на InPoland.net.pl.

Зазначається, що агенція знаходилася в Ольштинському повіті. Жінка направляла іноземних працівників на виробничі та сервісні підприємства по всій Польщі.

Загалом співробітники ольштинського загону прикордонної служби перевірили 822 іноземців: громадян Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, України та Узбекистану. Офіцери виявили, що 113 іноземців було направлено на роботу без належного дозволу на роботу або без декларації про доручення роботи.

Українка порушила закон при працевлаштуванні на роботу своїх співвітчизників, а також громадян Білорусі, Грузії, Киргизстану та Узбекистану. Іноземці працювали без належних документів. Жінка визнала провину та подала клопотання про добровільну сплату штрафу у розмірі 20 тис. злотих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі сталась дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус врізався у вантажівку. За кермом транспортних засобів перебували українці.

Вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець, зіткнулись поблизу Варшави на трасі S17. Водій фургона не взяв до уваги дорожні умови і не знизив швидкість, через що врізався в напівпричіп вантажівки.

Теги: Польща українка іноземці

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