У Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку: обидва водії – українці

Правоохоронці встановили, що обидва водії були тверезі та мали відповідні документи, але одного з водіїв затримали

У Польщі сталась дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус врізався у вантажівку. За кермом транспортних засобів перебували українці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на lublin112.pl.

Вантажний фургон Volkswagen під керуванням 22-річного громадянина України та тягач Renault з напівпричепом, яким керував 61-річний українець зіткнулись поблизу Варшави на трасі S17.

Водій фургона не взяв до уваги дорожні умови і не знизив швидкість, через що врізався в напівпричіп вантажівки.

Правоохоронці встановили, що обидва водії були тверезі та мали відповідні документи, але одного з водіїв затримали.

У мікроавтобусі перебувало вісім пасажирів, усі – громадяни України. Внаслідок зіткнення четверо осіб отримали травми і були госпіталізовані, одну з потепрілих евакуювали гелікоптером швидкої допомоги.

Відомо, що 22-річного керманича Volkswagen затримано. Правоохоронці проводять розслідування обставин ДТП під наглядом прокуратури.

Нагадаємо, у квітні на автомагістралі S2 у Варшаві, поблизу з’їзду на трасу S7 в районі Урсинув, сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса, в якому перебували 26 пасажирів.

У салоні перебували громадяни України, Білорусі, Іспанії.

До слова, мікроавтобус на українській реєстрації потрапив у ДТП у Польщі. Унаслідок аварії загинув молодий чоловік, ще восьмеро травмувались.

Раніше ми писали, що у Франції одному з водіїв автобуса, який перевозив українських дітей і потрапив у смертельну ДТП, висунули офіційне звинувачення.

Аварія сталася 14 червня в департаменті Сарт. У результаті загинули четверо людей, автобус віз українських підлітків у межах шкільної поїздки, за повідомленням прокуратури Парижа.

Обидва водії після аварії були затримані. У них не виявили алкоголю або наркотиків. Проте водія, який був за кермом під час аварії, звинуватили в ненавмисному вбивстві та заподіянні травм з необережності.