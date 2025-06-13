Стало відомо, скільки Польща заробила на українцях за час війни

Вигода для економіки Польщі значно перевищує понесені нею витрати

Нове дослідження «Аналіз впливу українських біженців на економіку Польщі», проведене компанією Deloitte на замовлення Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, показало, що українці зробили вагомий внесок в економіку Польщі, додавши майже 100 млрд злотих до ВВП країни тільки за 2024 рік, інформує «Главком».

Згідно зі звітом, зайнятість серед українських біженців працездатного віку становить 69%. Це трохи нижче за показник серед самих поляків, який дорівнює 75%.

Економічний ефект від інтеграції українців в економіку Польщі ставав дедалі помітнішим із плином часу. У міру того як біженці набували нових навичок, їхній внесок у ВВП збільшувався.

У 2022 році зростання становило 1,5%, у 2023-му – вже 2,3%, а у 2024 році – 2,7%, що в грошовому вираженні еквівалентно майже 98,7 млрд злотих.

Прогнозується, що до 2030 року вплив українців на польську економіку може сягнути 3,2% ВВП. Приплив робочої сили також посилює конкуренцію на ринку праці, що може призвести до зниження рівня безробіття на 0,1 відсоткового пункту і зростання реальних зарплат на 0,25%.

Водночас за період із 2022 року до 10 червня 2025 року Польща виділила Україні гуманітарну та військову допомогу на суму близько 2,3 млрд доларів. Це більш ніж удесятеро менше за економічний ефект, який забезпечили українці тільки за 2024 рік.

Якщо враховувати сукупний внесок українців за всі роки від початку повномасштабного вторгнення, цифри стають ще більш показовими. З 2022 по 2025 роки українські біженці, які проживають і працюють у Польщі, забезпечили зростання польської економіки на суму близько 328,6 млрд злотих.

Нагадаємо, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.

За даними варшавського центру CBOS, у лютому 2025 року 38% поляків відкрито заявили про антипатію до українців – це вперше за багато років перевищило кількість тих, хто продовжує відчувати симпатію (30%). Для порівняння: на початку 2023 року симпатію виражали 51% поляків, а антипатію – лише 17%.