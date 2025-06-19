Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Як змінились зарплати у Польщі: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Як змінились зарплати у Польщі: статистика
У Польщі зростають зарплати
фото: wise.com

Польща входить до п’ятірки країн ЄС із найвищим зростанням вартості праці

У першому кварталі 2025 року Польща опинилася серед лідерів Європейського Союзу за темпами зростання витрат на оплату праці. Згідно з даними Євростату, погодинні витрати на робочу силу зросли на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це суттєво перевищує середній показник по ЄС, який становив 4,1%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на inPoland.

Водночас у четвертому кварталі 2024 року динаміка у Польщі була ще вищою – тоді ціни на працю зросли на 13,8%. Це свідчить про стійку тенденцію до зростання витрат на робочу силу, яка, ймовірно, пов’язана як зі зростанням зарплат, так і з додатковими соціальними витратами роботодавців.

Польща входить до п’ятірки країн ЄС із найвищим зростанням вартості праці разом із Румунією (16,1%), Хорватією (13,5%), Болгарією (13,0%) та Словенією (11,9%). Для порівняння, найнижче зростання було зафіксовано на Мальті (1,6%) та у Франції (1,9%).

Як показує статистика, підвищення витрат охоплює всі сектори польської економіки. У промисловості вони зросли на 8,8%, у будівництві – на 9,9%, а у сфері послуг – на 9,3%. Хоча ці показники нижчі за середній національний рівень, вони все ж свідчать про загальний тренд на зростання витрат по всіх галузях.

Зростання вартості праці у Польщі сприяє підвищенню добробуту працівників, але водночас тисне на бізнес, особливо на малий і середній. Це також важливий сигнал для українців, які працюють у Польщі: підвищення витрат на працю може впливати як на рівень заробітної плати, так і на умови працевлаштування в країні.

Нагадаємо, українські біженці у Польщі у 2024 році забезпечили 2,7% валового внутрішнього продукту країни. Про це йдеться у спільному дослідженні консалтингової компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), яке презентувало Посольство України в Польщі.

За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), середня заробітна плата в секторі підприємств у березні 2025 року досягла рекордного значення – 9055,92 злотих (95,9 тис.). Переважна більшість – 85% – українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації.

У Польщі у 2025 році очікується дефіцит працівників 23 професій, згідно з даними «Барометра професій», що щорічно публікується на замовлення Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. Так, найбільший дефіцит у 2025 році виникає у групі професій, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, зокрема, покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.

Теги: Польща гроші бізнес робота праця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майнові статки, які хотіла розділити Марина Порошенко, сягають понад 17 млрд грн
Бізнесове розлучення Петра і Марини Порошенків. Нові деталі скандальної справи Санкції
3 червня, 09:00
Головні новини ночі проти 20 травня
Заяви Трампа після розмови з Путіним: головне за ніч
20 травня, 05:45
Наймолодша донька новообраного президента Польщі Кася Навроцька стала головною «героїнею другого плану» вечора
Донька Навроцького стала неочікуваною зіркою виборчої ночі
2 червня, 15:32
Лорен Пауелл Джобс взялась інвестувати у новий пристрій
Вдова Стіва Джобса інвестує гроші у створення «антисмартфона»
3 червня, 20:50
Інвестори обирають золоті злитки замість паперових облігацій
Стало відомо, де найбагатші люди світу ховають статки від наслідків політики Трампа
29 травня, 13:40
Аптекарі б’ють на сполох
Аптечний бізнес заявляє про посилення впливу фармацевтичного лобі
2 червня, 12:22
Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький мають майже рівні шанси на перемогу
У Польщі – другий тур президентських виборів
1 червня, 09:46
Кароль Навроцький переміг на президентських виборах у другому турі
«Перемога з присмаком помсти»: іноземні ЗМІ про вибори у Польщі
2 червня, 15:37
Фахівці зазначають, що дедалі більше роботодавців готові наймати працівників без досвіду
Ринок праці для новачків: які вакансії найпопулярніші та які зарплати
17 червня, 05:45

Економіка

Як змінились зарплати у Польщі: статистика
Як змінились зарплати у Польщі: статистика
Не лише Китай: одна країна готується стати потужним експортером рідкоземельних металів
Не лише Китай: одна країна готується стати потужним експортером рідкоземельних металів
Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico
Євросоюз знайшов спосіб, як отримати більше грошей від заморожених активів РФ – Politico
Що буде із попитом на нафту до 2030 року: прогноз
Що буде із попитом на нафту до 2030 року: прогноз
Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ
Австралія вперше запровадила санкції проти «тіньового флоту» РФ
Нове правило у Франції: власники будинків звітуватимуть про дощову воду
Нове правило у Франції: власники будинків звітуватимуть про дощову воду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
158K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
92K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
17K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
Безугла погрожує перейти в опозицію

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua