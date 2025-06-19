Як змінились зарплати у Польщі: статистика

Польща входить до п’ятірки країн ЄС із найвищим зростанням вартості праці

У першому кварталі 2025 року Польща опинилася серед лідерів Європейського Союзу за темпами зростання витрат на оплату праці. Згідно з даними Євростату, погодинні витрати на робочу силу зросли на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це суттєво перевищує середній показник по ЄС, який становив 4,1%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на inPoland.

Водночас у четвертому кварталі 2024 року динаміка у Польщі була ще вищою – тоді ціни на працю зросли на 13,8%. Це свідчить про стійку тенденцію до зростання витрат на робочу силу, яка, ймовірно, пов’язана як зі зростанням зарплат, так і з додатковими соціальними витратами роботодавців.

Польща входить до п’ятірки країн ЄС із найвищим зростанням вартості праці разом із Румунією (16,1%), Хорватією (13,5%), Болгарією (13,0%) та Словенією (11,9%). Для порівняння, найнижче зростання було зафіксовано на Мальті (1,6%) та у Франції (1,9%).

Як показує статистика, підвищення витрат охоплює всі сектори польської економіки. У промисловості вони зросли на 8,8%, у будівництві – на 9,9%, а у сфері послуг – на 9,3%. Хоча ці показники нижчі за середній національний рівень, вони все ж свідчать про загальний тренд на зростання витрат по всіх галузях.

Зростання вартості праці у Польщі сприяє підвищенню добробуту працівників, але водночас тисне на бізнес, особливо на малий і середній. Це також важливий сигнал для українців, які працюють у Польщі: підвищення витрат на працю може впливати як на рівень заробітної плати, так і на умови працевлаштування в країні.

Нагадаємо, українські біженці у Польщі у 2024 році забезпечили 2,7% валового внутрішнього продукту країни. Про це йдеться у спільному дослідженні консалтингової компанії Deloitte та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), яке презентувало Посольство України в Польщі.

За даними Центрального статистичного управління Польщі (GUS), середня заробітна плата в секторі підприємств у березні 2025 року досягла рекордного значення – 9055,92 злотих (95,9 тис.). Переважна більшість – 85% – українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації.

У Польщі у 2025 році очікується дефіцит працівників 23 професій, згідно з даними «Барометра професій», що щорічно публікується на замовлення Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики. Так, найбільший дефіцит у 2025 році виникає у групі професій, пов'язаних із застосуванням фізичної сили, зокрема, покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.